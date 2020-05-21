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工商银行加大创新提升金融服务供给

2020年05月21日15:03  来源：人民网-财经频道
 

近年来，伴随着云计算、大数据、人工智能等技术的突飞猛进，工商银行积极发挥金融科技创新优势，为服务国家经济建设和社会民生贡献工行智慧、工行力量。尤其是在支持防疫抗疫、复工复产等方面，工行聚焦产品研发与服务创新，升级智慧网点、打造线上产品、赋能数字化民生服务等，力挺防疫抗疫与社会经济发展。

在特殊时期，工行创新升级“非接触服务”流程，不仅有效避免人群聚集，更提高了服务效率。年初以来，工行推出LPR转换、企业征信查询、线上社保、线上发薪、在线诊疗、在线教育等服务，柜面业务的线上办理率进一步提高1.3个百分点，至99.2%。依托“工银e钱包”等全线上模式，帮助众多企业解决了疫情期间员工薪酬发放难题。

工行北京智慧银行旗舰店内，有一间业内首创的 “智能物管”站，为客户提供安全、私密的实物交付场所和金库级别的安全防护。客户可通过手机银行预约外币取现业务，网点工作人员在收到订单后，会将外币放入智能物管领取柜中，客户通过人脸识别和身份证验证进入物管区开箱领取现金，短短5分钟便可完成“无接触”取现流程。

为方便疫情期间小微企业线上办理融资业务，尽快复工复产，工行运用大数据等技术，创新推出了多款小微企业专属线上信用贷款产品，实现向20余万中小微企业的精准滴灌。比如，“用工贷”是工行运用大数据等技术，基于小微企业的代发工资、结算流水、金融资产等数据开发的线上信用贷款产品。小微企业可通过工行手机银行完成自助申请、自动审批、在线放款等全流程，无需办理抵押手续，实现了“一次都不跑”。对于受疫情影响、资金需求较大的小微企业，工行进一步将信用贷款额度提升至最高1000万元，并提供专属优惠利率，全力支持企业更快复工复产、扩大经营。

湖北武昌某商贸公司主营猪肉销售，一直在积极保障老百姓的“菜篮子”。工行密切关注企业复工复产情况与资金需求，为企业办理了线上信用贷款“开工贷”，提供100万元授信及优惠利率。该企业通过网上银行自助操作，不到一天就完成全部提款手续，及时拿到了复工复产资金。

在雄安新区，为满足常态化防疫需要，工行联合政府共同推出“雄安智慧社保APP”，为雄安新区居民提供安全、便捷的智慧社保服务。该服务平台运用OCR证件识别、智能人脸识别等技术，提供全流程线上社保资格认证服务，契合了居民对线上民生服务的需求，也为数字雄安建设有效赋能。（牛广文） 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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