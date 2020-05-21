猎豹移动服务机器人助力实体经济智能化

人民网北京5月21日电 “新基建”正成为两会“热词”。当前，加快“新基建”进度，离不开众多中国科技企业的参与，一些融合新型技术的代表型产品和服务也将发挥全新作用，助力经济转型。

据悉，猎豹移动也在推动“新基建催生新机遇，机器·人助推实体经济智能化”。而新基建下的智能服务机器人应用广泛，包括政务大厅、法院、博物馆、图书馆、医院、商场、企业租赁、会展租赁等核心场景，在智能时代的公共服务和商业服务中发挥中国服务机器人的价值和作用。

在抗击新冠疫情过程中，猎豹移动携手其投资成立的智能服务机器人公司猎户星空在第一时间推出“智能服务机器人疫情防控解决方案”，向包括武汉火神山医院、北京大学首钢医院、北京海淀医院、郑州岐伯山医院等交付“疫情防控机器人”，迅速推出红外测温版智能服务机器人，助力企业、地铁站、商场等人员流动大的公共场所智能抗疫。

在医疗场景，“智能疫情防控协作机器人”豹小秘可实现无人导诊、专家远程诊疗等服务，减少了医护人员与病患频繁直接接触发生交叉感染可能性。同时，具备自动运输、精准导航、智能避障、语音控制等功能，能够提供患者化验标本与化验单递送，以及药品、防护装备与消毒工具配送等服务。

为了帮助企业复工复产，猎豹移动“机器人雇佣计划”针对企业场景提供“无接触解决方案”，让猎户星空智能服务机器人以“企业管家”的身份帮助企业解决一些基础性、流程化但又耗费人力、需要专业门槛的工作。如变身前台接待，承担无接触访客邀约、接待等工作；变身行政政助理，承担解答员工福利、后勤管理等工作；成为HR助手，解答公司规章、社保流程等工作；成为财务顾问，解答报销流程等工作。

此外，猎豹移动机器人雇佣计划还在智慧会展领域应用广泛，包括接待机器人豹小秘、新零售机器人豹小贩、机械臂无人咖啡亭豹咖啡等因为不同功能，成为峰会论坛、展览展示、企业年会、公关活动等会展场景的“亮点”。

在商场，猎豹移动的“AiM商场机器人大屏网络”发起了“涅槃行动”，释放上亿元创新营销资源，为线下商家免费推广和曝光，精准触达潜在消费者。

此外，猎豹移动“AiM商场机器人大屏网络”还充分发挥机器人大数据价值，及时展示商场客流、客流高峰、交互关键词、品牌关键词等，既可以根据城市、区域了解商场整体营业情况，又可以为商场、商家营销策略提供数据参考，成为观察线下零售业的一张“晴雨表”。

据了解，融合猎豹移动机器人智能化场景解决方案的猎户星空智能服务机器人，已经应用到轨道交通、医疗机构、大型商场、KTV、会展、通信、旅游、博物馆、图书馆、学校、政务大厅等20多个行业成功落地。服务总人次已超1.5亿，日均语音交互频次超400万次，并有超8000台机器人服务超1000家客户。

(责编：栗翘楚、孙阳)