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全国人大代表姚劲波：建议进一步稳定就业 扶持中小企业发展

2020年05月21日16:23  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月21日电 （孙阳）日前，全国人大代表、58同城CEO姚劲波在接受记者采访时表示，准备向2020年全国两会提交三份书面建议，分别聚焦“进一步稳定就业，扶持中小企业发展”、“进一步做好线上职业技能培训”、“以信息化建设推动县域经济发展”话题。

进一步稳定就业，扶持中小企业发展

2020年初以来，新冠疫情对经济社会运行造成巨大冲击，也为中小企业经营发展带来严峻挑战，更直接威胁到就业市场的稳定。

就业是经济的晴雨表，是社会稳定的重要保障。为此，中央及地方围绕“稳就业保就业”和助企纾困，密集出台大量政策举措，以帮助中小企业渡过难关。但随着疫情在世界范围内加速蔓延，国内外因素叠加使得经济下行压力增大，市场需求下降，一些中小企业由“复工复产难”到“找订单难”，甚至出现“复工复产即破产倒闭”的情况。因此，继续加强对中小企业扶持力度，进一步降低企业经营、用工及融资成本，成为“稳就业保就业”的重要手段。为解决上述问题，姚劲波在充分调研的基础上提出如下建议：

一是进一步降低公积金和社保缴纳比例，减轻企业经营负担。疫情下的中小企业复苏，面临的最大困难就在于“入不敷出”，成本特别是人力成本高企，收入减少。因此，建议一方面适当下调住房公积金的缴存比例；另一方面，建议进一步降低社保缴纳比例。降低比例的同时，积极拓展社保基金其他收入来源。

二是积极推动灵活用工等新模式，有效分担企业用工成本。疫情期间，推行灵活用工和共享用工模式，可实现企业间快速高效的人力资源互补，分担公司成本，增加就业容量，缓解临时性供需矛盾。为此，一方面，建议政府以定向补贴等方式，鼓励人力资源服务企业搭建灵活用工和共享用工平台。同时加强宣传引导，吸引更多有需求的企业通过平台发布信息，促进供需信息精准对接。另一方面，有针对性地出台社保缴纳指导性政策，如社保缴纳部分可由双方用工企业共同缴纳，并约定分摊比例。

三是引导金融机构与互联网平台合作，解决企业融资需求。受疫情影响，中小微企业经营与信用风险进一步增大，且分散于百业百态，情况各异，金融机构风控难度较高，因此其融贷需求难以得到有效满足。众所周知，大量中小微企业通过互联网平台与用户达成交易，在线上沉淀了海量数据，因此建议在政府指导下，金融机构与拥有大数据资源的互联网平台深度合作，建立中小企业信用评估体系，深度分析其生产经营信息，从而生成企业风险报告，计算出可贷款额度，确保安全高效地提供融贷服务，助力企业复工复产。

进一步做好线上职业技能培训

近几年来，随着经济社会转型发展，职业技能培训已成为提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、扩大就业规模的重要举措。2020年伊始，受新冠疫情影响，线下职业技能培训几乎陷于停滞，线上职业技能培训的急迫性和重要性日渐凸显：此举既是提升劳动者职业技能水平的重要途径，更为探索“互联网+职业技能培训”新模式提供了机遇。

基于此，人社部、财政部等部委及各地政府在上半年密集推出各项政策，如“百日免费线上技能培训行动”等，积极推动线上职业技能培训工作开展。据人社部2020年第一季度新闻发布会介绍，目前线上平台实名注册总人次数达590万，包括农民工、城市蓝领等城乡各类劳动者。但相比庞大的农民工等就业群体，目前线上职业技能培训仍存在着企业从事培训服务的积极性不高，接受培训劳动者偏少，培训资源供需不均等问题。从长远看，推动线上职业技能培训不仅是疫期“战时”举措，更是持续实施职业技能提升行动的未来方向。为进一步做好线上职业技能培训，姚劲波提出以下建议：

一是强化政策激励，支持企业搭建线上职业教育平台。作为用人主体，企业对于人才技能的标准及要求最为了解，建议政府大力支持企业搭建线上职业技能培训平台，该平台可优先纳入各地“两目录一系统”，享受国家相应补贴，同时针对部分在培训内容、技术、师资等方面走在前列的全国性项目，各地政府可将其引入本地，与当地培训机构合作共建，带动本地职业培训发展。其次建议政府加大资金筹集和支持力度，将更大比例的保障就业补助资金、地方人才经费和行业产业发展经费用于线上职业技能培训。针对部分中小企业申请补贴流程复杂、耗时较长等问题，政府可直接将补贴发予培训平台，促使其更好服务中小企业。

二是加大组织引导，鼓励劳动者积极参与线上培训。针对劳动者参与线上培训积极性不高，参与人数少等问题，建议有关部门设立劳动者职业技能培训电子档案，做到“一人一档”，逐步实现数据统计、过程监督、效果评价、资金拨付等功能一体化，并以此为基础明确补贴标准及对象。对参加线上培训的建档立卡贫困人群、残疾人求职者、就业困难人员、高校毕业生等群体，在培训期间给予一定的生活补助。此外，建议通过市场调研等方式集中推荐最紧缺岗位及相关培训课程，便于劳动者进行选择学习，并鼓励“订单式培训”，实现“招、培、就”环节无缝衔接。

三是提升服务质量，为构建灵活、有序市场体系打好基础。建议政府进一步落实“放管服”改革要求，鼓励行业协会、企业、职业院校等多方主体共同筹办线上职业技能平台，并给予一定职业资质认证权限，为其招生打开窗口。同时，需将补贴标准与市场培训成本挂钩，各地应避免补贴数额“一刀切”；在申领补贴流程方面，可进一步简化手续，缩短审批时长，为线上职业培训平台提供更全面便捷的服务。

以信息化建设推动县域经济发展

县域涵盖城镇与乡村，处在承上启下的关键环节，县域经济亦是国民经济的重要组成部分。随着网络技术的不断发展和普及，物联网、大数据等信息化建设体系在促进县域经济发展，推进产业结构转型升级等方面的作用愈发凸显。农业农村部信息中心发布的《2019全国县域数字农业农村发展水平评价报告》指出：全国77.7%的县（市、区）设立了农业农村信息化管理服务机构，并向乡村延伸建立益农信息社。但该报告还指出：“数字农业农村发展水平超过 60%的县（市、区）仅占3.9%，低于30%的县（市、区）占比达到39.6%。”由此来看，县域信息化水平总体仍处于初级发展阶段，地区发展不平衡，信息化人才建设相对滞后，难以适应县域经济高质量发展的需要。为挖掘信息化建设在促进县域经济发展中的潜力，姚劲波建议：

一是搭建本地互联网信息平台，进一步服务民众。建议以县为单位搭建本地信息平台，引入生活服务相关功能。县级政府可以联合社会企业，通过整合优势资源，搭建符合当地县情的本土化、特色化信息平台，采用政府引领、企业运营、居民互动的模式，在发布政府公告、政策和便民信息的基础上，引入互联网平台上的电商服务、求职招聘、水电缴纳、公交出行等功能，进一步服务好当地居民。

二是建设基层信息化人才队伍，加快普及互联网应用技能。建议政府积极选拔各类人才参与信息化工作，打造信息化人才队伍：以提高福利待遇和职称评定等政策引导、吸纳返乡务工人员、高校毕业生、大学生村官等熟悉互联网，对网络技能有一定认知的人群，组建人才队伍，按需分配到县、乡基层工作岗位，从事信息平台的建设和推广普及；加强基层人员的互联网应用技能培训。鼓励线上职业教育平台免费向基层开放部分课程，同时县级政府可组建培训师资队伍，在县、乡开展专项培训，让基层公务人员和广大民众学会使用互联网工具工作生活，提升当地居民网络技能和信息素养。

三是以数字经济驱动本地产业转型升级，实现高质量发展。疫情期间，直播带货、云旅游、线上问诊等新业态逐渐成熟，5G、云计算、人工智能等技术手段被广泛运用。县域经济亟需抓住数字转型的战略机遇，以信息化为引擎，实现升级跃迁。建议各地将本地特色工业、农业产业以及服务业，与信息化手段充分结合，依托大数据、云计算、物联网等技术对特色产业链进行数字化改造，推动县域经济转型升级，助力全面建成小康社会和实现乡村振兴战略。

(责编：孙阳、杨曦)
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