国开行出台政策 加大易地搬迁后续扶持金融服务力度

国家开发银行近日印发《关于进一步加大易地扶贫搬迁后续扶持金融服务力度的通知》，对2020年易地扶贫搬迁后续扶持金融服务工作目标、重点任务、工作举措等提出明确要求。

《通知》明确，国开行将在2020年三季度末提前完成全年搬迁后续发展贷款发放计划，重点支持1000人以上特别是3000人以上大型安置区所在区域内，对搬迁建档立卡贫困人口有就业脱贫带动作用的产业扶贫及配套园区、景区、水电路气等补短板项目。国开行将加强产业培育与就业帮扶，支持安置区产业园及入园企业发展、因地制宜加强产业培育、推动东西部协作精准帮扶、多渠道创造就业机会、建立稳定紧密利益联结机制，支持产业配套基础设施补短板，提升公共服务水平。

《通知》提出，对易地扶贫搬迁后续发展项目贷款给予利率优惠政策，并加快运用转贷款支持搬迁群众生产经营，鼓励将搬迁安置区后续发展与乡村振兴有效衔接，统筹支持特色主导产业及产业配套基础设施建设。同时，国开行将加强贷款项目管理监督，进一步规范对安置区和搬迁人口的服务带动成效统计，严格贷后管理，保证扶贫成效的持续性和稳定性。

据介绍，截至一季度末，国开行本年新增发放易地扶贫搬迁后续发展贷款27亿元，支持易地扶贫搬迁后续扶持项目30个；累计发放易地扶贫搬迁后续发展贷款239亿元，辐射92个县1481个集中安置区，惠及搬迁群众约30万人，直接带动2889名建档立卡贫困人口就业增收。（许维娜）

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