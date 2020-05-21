国开行出台政策 加大易地搬迁后续扶持金融服务力度

国家开发银行近日印发《关于进一步加大易地扶贫搬迁后续扶持金融服务力度的通知》，对2020年易地扶贫搬迁后续扶持金融服务工作目标、重点任务、工作举措等提出明确要求。
《通知》明确，国开行将在2020年三季度末提前完成全年搬迁后续发展贷款发放计划，重点支持1000人以上特别是3000人以上大型安置区所在区域内，对搬迁建档立卡贫困人口有就业脱贫带动作用的产业扶贫及配套园区、景区、水电路气等补短板项目。国开行将加强产业培育与就业帮扶，支持安置区产业园及入园企业发展、因地制宜加强产业培育、推动东西部协作精准帮扶、多渠道创造就业机会、建立稳定紧密利益联结机制，支持产业配套基础设施补短板，提升公共服务水平。
《通知》提出，对易地扶贫搬迁后续发展项目贷款给予利率优惠政策，并加快运用转贷款支持搬迁群众生产经营，鼓励将搬迁安置区后续发展与乡村振兴有效衔接，统筹支持特色主导产业及产业配套基础设施建设。同时，国开行将加强贷款项目管理监督，进一步规范对安置区和搬迁人口的服务带动成效统计，严格贷后管理，保证扶贫成效的持续性和稳定性。
据介绍，截至一季度末，国开行本年新增发放易地扶贫搬迁后续发展贷款27亿元，支持易地扶贫搬迁后续扶持项目30个；累计发放易地扶贫搬迁后续发展贷款239亿元，辐射92个县1481个集中安置区，惠及搬迁群众约30万人，直接带动2889名建档立卡贫困人口就业增收。（许维娜）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】