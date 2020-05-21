王如洁：手机游戏行业个人隐私保护，多方努力是关键

人民网北京5月20日电 5月20日，由人民网和中国信息通信研究院联合主办的第二届移动互联网安全峰会“后疫情时代个人隐私保护云会议”举行。多益网络副总裁王如洁谈及“手机游戏行业个人隐私获取与保护”话题时表示，手机系统应该合理设置系统权限，企业内部应该加强技术人员管理，用户应该对自己所授予的权限有更清晰的认知。

发言全文如下：

手机网络游戏实名制如何落地？如何在不过度索取用户隐私的情况下，甄别出未成年用户并引导其健康游戏与理性消费？身份证信息是实名制获取的一个核心手段，为了能够更好地保护未成年人，希望游戏企业能够进一步地从用户的行为、用户的人脸识别这些生物信息出发，来协助进一步地判断相关的内容是否合规。

如何防止手机网络游戏为了提升用户游戏体验感及流畅度，强制修改手机隐私设置、储存设置及其他系统设置？首先是手机本身，手机本身系统应该合理设置系统权限，使我们作为手机使用应用方，可以对应不同权限获取合理的使用。手机APP运营商应该设定起码的行业规则和准则，这一点非常重要。

第二，企业内部如何管理涉及到相关方面的技术人员呢？除了硬性手段以外，也应该加强技术人员技术水平的提高，使他们认识到什么东西可以做，什么东西不能做，提升同理心，站在用户的角度考虑问题。与此同时，企业本身应该建立技术防范手段，防范相关APP或所运营软件是否过度使用或获取用户信息的情况，在这方面，企业内部应该做好内控。

第三，对于用户而言，应该对自己所授予的权限有更明了的认知，很多时候一些用户并不知道授予的权限对自己产生的影响，比如什么情况下可以获取这样的权限，是使用APP的时候还是本次获取，还是永远获取？用户有权知道自己运用和获取信息，最终保存在哪里、提供给谁。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)