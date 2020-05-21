银联商务“支付+”为疫情防控常态化赋能

目前国内疫情防控工作已经取得重要的阶段性成果，复工复产加速推进，社会经济秩序正逐渐恢复。

据介绍，银联商务洞察保障复工复产复市、推动经济秩序恢复并兼顾疫情防控常态化的多元化需求，发挥支付作为商业交易的枢纽作用，还不断以各类新型金融科技为支付做“加法”，以一系列富有生机和活力的“支付+”产品，为推动当前产业循环、市场循环、经济社会循环的加速畅通发挥作用。

以银联商务为例的综合支付服务机构，在全国各地践行“非接触式”服务，针对复工复产阶段各行各业在生产、生活、医疗等领域的多样化安全服务需要，以“支付”为切入点，将新型互联网信息技术的服务优势进行充分融合和发挥，不断探索适应当前复工复产需求的线上服务新模式。

例如：为满足复工企业集体安全订餐、防范“疫从口入”的迫切需求，银联商务“银商优码”产品为山东青岛的复工复产企业搭建了“云食堂”一站式团餐订购平台，企业通过“云闪付”APP可以体验无接触、个性化的团餐订购服务。

同时，银联商务为重庆、上海、北京、广东、江苏、辽宁等地医院定制提供“云闪付”智慧医疗解决方案，为医院定制开发“来院信息登记表”小程序服务产品等等。

打造“非接触式”政务服务新模式。银联商务除了对布放在全国各地的政务服务自助终端进行摸排和常态化巡检，保障自助式政务服务正常运转外，还加速为山东、四川、黑龙江等各地政务机构开辟在线缴纳税费或医保费的通道，推进实现“自助办、网上办、掌上办”的非接触式政务服务新模式。

银联商务还为上海邮政定制开发了“邮通全球”平台，国内用户足不出户在“上海邮政速递物流”公众号上一键下单，即可享受到“防疫物资采购+邮政寄递”的一站式便民服务，从而满足当前个人用户对方便、安全、快速的防疫物资国际运送服务的需求。

银联商务就运用“银商优码”“银商优客”等系列产品，帮助线下实体商户接入移动互联网，完成线上化转型。

为各行各业制定复工复产计划提供数据依据。自1月20日以来，银联商务“银杏大数据”已累计为全国各地30余家商务局、文旅局、统计局、大数据局等输出70余份数据报告。

针对疫情期间交通不畅、线下渠道受阻导致的涉农企业农产品滞销难题，银联商务助力中国银联开发的银联产销服务平台，从疫情期间至今已经为山东省寿光市的产销涉农商户累计收购了4000多万元农产品，为寿光市农产品产销业务的正常运转提供有力支撑和保障。

以“非接触式”支付服务助力疫情防控。在黑龙江、天津等地的新冠肺炎定点救治医院、隔离酒店，通过银联商务定制提供的“非接触式”支付服务，处于隔离期的就诊患者、海外归国人员在病房、卧房间内用“云闪付”APP扫码，即可完成包括住宿费、餐食费、化验费等各类费用缴纳。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)