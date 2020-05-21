赵明：荣耀X系列手机发货已超8千万台

人民网北京5月21日电（记者毕磊）近日，荣耀X系列首款5G机型荣耀X10正式发布，售价1899元起。荣耀总裁赵明表示， 荣耀X系列手机在全球已经累计发货超8千万台。
赵明表示，荣耀作为年轻人的科技潮流时尚品牌，我们希望能够成为勇敢面对困难的年轻人的一员。荣耀X10改变了X系列的命名方式，不仅宣告全面拥抱5G时代，也标志着X系列战略地位的提升，产品谱系将持续扩大，未来会推出不同的产品满足消费者多元化的需求。
中国信息通信研究院12日发布的统计数据显示，4月中国国内市场5G手机出货量1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%。市场调查机构Strategy Analytics预计2020全年5G智能手机出货量将达到1.99亿部。
赵明指出，5G手机已成为手机市场新增长点。他表示，在荣耀X10投入5G大战之后，荣耀5G大军就已组建完成，随时可以发动5G全线饱和攻击；在2020年5G风暴全面普及的过程中，荣耀X10同样拥有销量破千万的实力和潜力。
“荣耀X10的命名包含了10倍加速的含义，希望它能以风暴式的速度推动5G的全面普及。”赵明如是说。
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