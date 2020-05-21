张启亮：数据安全是发展基础 更是重中之重

在当前复杂的国内外形势下，振兴实体经济、发展制造业是新时期的重要使命。工业互联网作为新一代信息技术应用将成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。从2012年首次提出“工业互联网”这一概念，到2019年被写入《政府工作报告》，再到“新基建”建设提速，我国“工业互联网”的发展正驶入快车道。

5月22日起，人民网金台圆桌两会特别版邀请工业互联网相关领域全国人大代表、全国政协委员、权威专家和企业家共同深入探讨，将连续推出三期圆桌访谈。

工业互联网自去年被写入政府工作报告，一年多来都有哪些新成果和成效？数据作为工业互联网的核心要素，与传统要素相比，它的价值体现在哪里？目前我国数据安全现状怎么样？如何提升数据资源的管理能力？第一期邀请第十三届全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇，航天云网董事长於亮，江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮三位嘉宾共同聚焦“工业数据资源要素是发展创新新引擎”。

以下是对江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮的专访对话：

人民网：工业互联网自去年被写入政府工作报告，一年多来都有哪些新成果和成效？

张启亮：2019年以来，整个工业互联网逐渐从概念开始落地生根，其中有几个成果：第一，整个工业互联网的产业生态百花齐放。去年，十大工业互联网平台基本上在领跑，有70个细分的工业互联网在跟跑，还有200个区域的或者垂直行业的工业互联网平台在落地生根。去年徐工信息公司的汉云工业互联网平台连接的设备已经超过80万台，连接的企业1000家，链接了“一带一路”的28个国家。我们的企业客户已开始大幅地使用工业互联网产品来解决企业生产过程当中的问题。

第二，变化就是成果，工业互联网“化云为雨”落地生根。工业互联网新“物种”，它不是原有的互联网，也不是原有的软件。新物种的推进过程是有过程的——从刚开始的观望，到去年龙头企业开始带动创新，中小企业开始跟随创新，已经形成了一个很好的生态。比如，我们去年做了一家客户，中交一公局把所有的施工设备连到我们的汉云工业互联网平台，解决了设备共享、在线维修、设备运营管理、加油管理等需求，为他们的设备使用效率提升了8个点，油耗降低成本大约是5个点，节约了大量的成本和，提升了很多效益。

人民网：数据作为工业互联网的核心要素，与传统要素相比，它的价值体现在哪里？

张启亮：对于整个工业互联网来说，数据是基础，如果没有数据，工业互联网就是空架子。

数据的重要性不言而喻。第一，数据是企业的透视眼。过去企业是比较封闭的，很多企业的经验和好的做法，都是在个人的脑子当中，没有进行可视化。但是有了数据的支撑，企业的决策就非常精准。比如，通过汉云工业互联网平台的设备开工率，我们能预测这个行业未来新增设备的购买能力，帮助达到供需平衡。目前，这个设备的开工率每年、每个月都会报给国务院和国家统计局，他们可以通过这个数据看到中国宏观的经济情况。

第二，数据在产生更多的价值。比如，我们现在的平台能预测2021年和2022年哪台设备该维修了，该保养了，让原来的维修和保养从被动转为了主动。

第三，数据在重构整个企业的商业价值。比如，现在售卖设备的过程，可以通过数据来驱动租赁设备。我们把设备数据卖给客户，通过数据，甚至能看到司机驾驶的行为习惯和油耗等信息。数据的价值未来会更多地赋能我们中国制造业。

人民网：目前我国数据安全现状怎么样？如何提升数据资源的管理能力？

张启亮：安全如果没有保障，那发展任何一个产业都是没有安全感的。目前，因为我们过去发展的历史中积累下来的一些问题，中国制造业的安全体系，还不够安全。

可以从几个方面构建安全体系：第一，加大自主产品的研发，包括操作系统、数据库、芯片等，这些都是原来是“卡脖子”的问题。这些基础的东西，要加大自主知识产权的研发。第二，要构建一个安全的体系。通过政府引导和企业带动发展，共同形成一个大的安全体系。第三，要提高安全的重视度，不能认为对安全的投入是浪费的。在这方面，要引起足够的重视。

这两年我们一直在提高安全投入的金额，每年都在几千万元。如果是汉云平台上的8080多万台的设备，哪一台因为安全出了问题，都有可能出人命。车辆正在行驶的过程中突然就不行了，或者突然就翻到沟里去了，是很吓人的。所以安全是我们工业互联网发展的基础，更是重中之重。

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