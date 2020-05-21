张云勇：工业互联网安全是保信息安全的有力抓手

在当前复杂的国内外形势下，振兴实体经济、发展制造业是新时期的重要使命。工业互联网作为新一代信息技术应用将成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。从2012年首次提出“工业互联网”这一概念，到2019年被写入《政府工作报告》，再到“新基建”建设提速，我国“工业互联网”的发展正驶入快车道。

5月21日起，人民网金台圆桌两会特别版邀请工业互联网相关领域全国人大代表、全国政协委员、权威专家和企业家共同深入探讨，将连续推出三期圆桌访谈。

工业互联网自去年被写入政府工作报告，一年多来都有哪些新成果和成效？数据作为工业互联网的核心要素，与传统要素相比，它的价值体现在哪里？目前我国数据安全现状怎么样？如何提升数据资源的管理能力？第一期邀请第十三届全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇，航天云网董事长於亮，江苏徐工信息技术股份有限公司总经理张启亮三位嘉宾共同聚焦“工业数据资源要素是发展创新新引擎”这一话题。

以下是对第十三届全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇的专访对话：

人民网：工业互联网自去年被写入政府工作报告，一年多来都有哪些新成果和成效？

张云勇：应该说工业互联网和5G作为去年整个工业与信息化的两大抓手，取得了很多的成效。网络层面，第一个是5G网络和4G网络做到全覆盖；第二个是我们的根解析服务器达到了8个一级的和几十个二级的；第三个是中小企业纷纷接入一些主流的云大数据平台；另外，从政策法规、资金保障等方面，出台了若干的扶持政策，包括人才体系构建。总的来讲，去年我们端到端全流程做了相当大的基础的铺垫。

企业实践上也都取得了一些成效。从企业层面来讲，一方面是工信部的指导，另一方面我们在各地成立了分院，比如联通研究院就在江西成立了做冶金和中药企业、服装的一些平台，在广东好几个地方，我们都在做相关的一些平台架构建设。

人民网：数据是工业互联网的核心要素。与传统要素相比，它的价值在哪里？

张云勇：我国正处在第一阶段平台建设阶段，第二阶段平台互联还不具备坚实的基础。目前，初步是进行了尝试，工信部双跨（跨行业，跨地区）、央企融通初步起步。这一步的目标是，大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。

第二步是建设行业级、区域级工业互联网平台，从单个智能工厂积累的工业机理模型、中间件、基础应用等构建行业级PaaS平台和开放的工业App开发环境，向企业上下游拓展、向同行业复制。这一步的目标是，积累工业大数据，通过精确的数据分析和处理，达到整个行业生态的提质增效和降本减存，并通过云计算、物联网、大数据和人工智能等扩展工业服务的模式。

第三步是行业级、区域级平台间实现高效互联，实现数据安全、确权与平等交换，采用人工智能、机器学习、深度学习、区块链技术，整个工业体系中逐步实现开放、共享的工业互联网生态系统。工业互联网平台与消费互联网平台互通,可推动工业互联网的柔性生产和大规模个性化定制的发展。工业互联网的发展也可促进消费互联网商业模式的升级，打通信息渠道促进上下游交流，柔性制造使个性化电商成为可能，满足不同场景的消费者需求。

此外，通过工业互联网平台与金融平台互联，可以实现产融互通协同向有工业互联创新应用建设意义的重点行业、重点企业提供贴现、融资等定向支持；同时，这也可从财政政策方面降低或减免国有银行贷款附加费用，确保企业、尤其是小微企业融资成本下降，更好地服务实体经济。

人民网：如何提升数据资源的管理能力？

张云勇：建设国家级网络安全大脑。首先，要坚持工控设备自主研发，加大控制类企业的扶持力度。工业互联网发展具有开放、跨域、网络互联等特征，打破了以往权责清晰的生产边界，带来了更为复杂的数据信息安全问题。美国发布《物联网安全战略原则》《云计算重点领域安全指南》等文件，德国工业4.0平台发布《工业4.0安全指南》《跨企业安全通信》《安全身份标识》等文件，推进工业互联网信息安全、云安全等安全保障工作。因此，工业互联网应用生态建设，需要在国家的统筹指导下建设国家级的网络安全服务机构,提升工业互联网数据资源的安全防护水平。我们在国家层面有一些规则和行业国家规范，但对于具体行业一级的系统安全重视程度不够，各个行业的联动不够。

其次，是加强宣传，在学校设立信息安全专业，把工业互联网安全作为信息安全有力抓手，把安全的短板迅速的弥补上去，真正是为工业领域供给侧结构性改革、高质量发展做出应有的贡献。

此外，要加速发展区块链在工业领域的应用，尽快推动大数据立法、确权，避免形成孤岛，充分利用区块链技术，依靠试点示范尽快促进技术落地。

近年来，制造类企业在质量监督、产品销售、融资活动等方面的发展中遇到一些困难和问题，而工业互联网与区块链的融通发展是解决这些问题的有效手段。区块链的核心价值在于通过技术手段全面记录企业日常生产经营活动的数据，为质量监督、产品销售、融资活动提供真实可信、不可篡改的信任支撑。加快区块链与工业互联网深度融合，有利于实体经济“降成本”“提效率”，构建“诚信产业环境”，推动我国经济体系实现技术变革、组织变革和效率变革。

(责编：勾雅文、王醒)