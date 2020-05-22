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保住就业饭碗 我们有信心（凝心聚力抓“六保”）

本报记者  李心萍  李亚楠  马跃峰  邱超奕

2020年05月22日07:48  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：人社部、国家统计局

　　核心阅读

　　“六稳”工作、“六保”任务，就业都是摆在首位。代表委员表示，只要全面强化就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度，千方百计稳“饭碗”，多管齐下造“饭碗”，我们就完全有信心、有能力保持就业形势稳定。

　　

　　就业是最大的民生。面对突如其来的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央科学研判就业形势，出台一系列有力措施，减负、稳岗、扩就业并举，千方百计稳住就业基本盘。下一步就业优先政策如何全面强化？保居民就业还有哪些实招？这些问题成为代表委员热议的话题。

　　就业优先，多措并举稳“饭碗”

　　河南省开封市市长高建军代表近来最关心的就是老百姓的“饭碗”问题，“越是困难时刻，越要尽快把帮扶政策送到企业手上，稳企业保就业，稳住百姓‘饭碗’。”

　　代表委员坦言，在疫情防控中，从返岗困难、物流受限，到企业资金紧缺、经营困难，再到出口行业受到冲击，就业面临的挑战不小。怎么办？全面强化就业优先！

　　助力企业解难题，把岗位需求保下来。

　　复工复产成效明显。截至5月18日，全国规模以上工业企业平均开工率和人员复岗率分别回升至99.1%和95.4%，已基本达到正常水平；全国中小企业的复工率达到91%。复商复市有序推进，商场、超市、宾馆、餐厅等场所逐步开放，稳定了服务业这一吸纳就业的主力军。

　　援企稳岗扩就业，让就业“饭碗”端得稳。

　　中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣委员说，助企纾困政策频频出台：上半年预计为企业减免社保费超6000亿元，降低电价、气价为企业减负达670亿元；实施专项再贷款再贴现政策，为企业特别是中小微企业和个体工商户提供低成本贷款2.85万亿元。

　　“从目前情况看，保就业举措的积极成效正在显现，许多企业的困难得到缓解，为稳定就业岗位奠定了坚实的基础。”莫荣委员说。

　　政策织密保障网，让就业底线兜得牢。

　　“我们努力发挥好失业保险的作用，进一步扩大保障范围、优化申领手续，加强对失业人员的生活保障力度。”新疆巴音郭楞蒙古自治州副州长陈亮代表说。

　　数据显示，截至3月底，全国已经向230万名失业人员发放失业保险金93亿元，代缴医疗保险费20亿元，向6.7万名失业农民工发放一次性生活补助4.1亿元。

　　援企稳岗，为就业提供更多源头活水

　　代表委员表示，稳企业才能保就业。稳企业，根本上还要靠发展。

　　“中国经济韧性强、回旋余地大，新业态、新模式、新产业正不断释放经济发展的潜力和动能。”莫荣委员说，要坚定信心，迎难而上，千方百计挖掘各方面优势和潜力，为就业提供更多源头活水。

　　代表委员表示，中国是世界第二大经济体，去年GDP总量接近100万亿元，拥有超大规模市场优势和完备产业体系，为就业市场提供了广阔空间。不断优化的经济结构也创造了更大的就业天地。快递小哥、外卖骑手、网约车司机……新岗位、新职业不断涌现；家政、养老等服务领域，就业缺口达上千万。

　　保就业，要大力帮扶企业渡难关。

　　中小微企业是吸纳就业的重要主体，提供了80%以上的就业岗位。莫荣委员表示，当前，中小微企业面临的一大困难是资金问题，最希望获得资金支持。“要充分发挥再贷款再贴现的精准滴灌作用，研究更有针对性的税收优惠、资金补贴等阶段性举措，扶持在疫情中受到冲击的中小微企业，帮助其渡过难关。”莫荣委员说。

　　高建军代表说，稳定企业运行，需要用好政策“工具箱”，让服务跟上企业发展节奏，这样才能使企业轻装上阵，积极保就业，开足马力复工达产。

　　保重点群体，织密就业保障网

　　代表委员表示，保就业要抓住重点，当前要下大气力做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。

　　就业保障网是否织得密，保障困难群体就业工作很关键。“对于家庭困难人员，建议加大力度实施就业困难人员一对一帮扶，强化跟踪服务，及时落实扶持政策，切实做好他们的就业工作。”陈亮代表说，针对年龄偏大、技能缺乏、身患疾病等就业能力较弱的人员，还应加大公益性岗位开发和职业技能培训力度。

　　高校毕业生就业也是代表委员关注的重点。截至5月14日，在人社部百日千万网络招聘活动上，已有165万家用人单位发布岗位需求1725万人次。“高校毕业生就业服务，要做到线上线下齐发力。”高建军代表说。

　　“对灵活就业人员，要有相对灵活的政策。”高建军代表建议，对离校两年内未就业高校毕业生实现灵活就业，可以给予社会保险补贴。

　　“不少农民工更希望就近就地就业。”在走村入户调研中，陈亮代表感受到乡亲们求职意愿的变化。陈亮代表说，国家出台了鼓励返乡创业、以工代赈带动就业、开发农村基础设施建设岗位等政策，促进农民工实现就近就地就业，要让这些政策措施落实落地。

　　莫荣委员表示，要加强对疫情影响较大的重点地区、重点行业、重点企业的失业风险监测，采取各种措施稳定就业，同时做好失业应对预案。

　　代表委员认为，“稳”是基础，“保”是底线，只有稳住了就业、保住了就业，才能化危为机。“有党中央的坚强领导，有各地各部门和社会各界的共同努力，特别是有广大劳动者和企业家共克时艰、拼搏奋斗，我们有信心、有能力保持就业形势总体稳定。”莫荣委员说。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月22日 11 版）
(责编：李栋、值班)
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