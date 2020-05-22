代表委员热议就业：有活干 大伙日子有奔头

5月20日，内蒙古自治区的高校毕业生在招聘会上寻找工作岗位。

丁根厚摄（人民视觉）

5月19日，江苏省海安市曲塘镇一纺织企业车间内，工人在生产线上忙碌。

翟慧勇摄（人民视觉）

江西省抚州市市民在东乡区邓家乡花果山生态园中游玩。

何江华摄（人民视觉）

身兼“六稳”与“六保”之首，就业是疫情冲击下必须做好的答卷，也是许多代表委员心头最大的牵挂之一。从“点对点”组织返岗、稳岗位扩招聘，到做好贫困地区就业、鼓励创新创业，代表委员们带来鲜活的一线实践经验。他们用实际行动为大家鼓足信心，千方百计挖潜力、除障碍，牢牢守住就业基本盘。

稳岗位扩招聘

通过定点帮扶、参工参建等方式，总装机3000万千瓦的大型可再生能源示范基地——华电金上川藏段梯级电站为当地创造产值近3亿元，提供了上千个就业机会，带动相关产业增加产值超7000亿元。

谈到保居民就业，全国人大代表、中国华电集团有限公司董事长温枢刚举了上述例子。“要落实‘六保’任务，履行央企担当。”疫情发生后，中国华电积极参加国资委“抗疫稳岗扩就业”专项行动，所属煤炭、科工、金融等产业板块和105个基建项目以最快的速度全部实现复工复产，吸纳大量劳动力参与建设。

稳就业要稳岗位，一批用工企业走在前面。“就业稳，民心就稳。”全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东说，苏宁今年继续加大应届毕业生招聘规模，扩招数千人。在社会人才招聘上，苏宁家乐福等各业务板块也基于自身业务发展需要逆势扩招，年初以来累计新增人才需求达3万人。

“桥梁工程建设属于劳动密集型行业，对保就业、稳就业要发挥更直接的作用。”全国人大代表、中铁大桥勘测设计院集团有限公司副董事长刘自明介绍，疫情发生之初，一些工地不能开工，为了保证职工队伍稳定，解除大家的顾虑，公司通过线上方式进行技能培训、技术指导。疫情稍有缓解之后，又和有关运输企业洽商，租用专车或采用包机方式，接送劳动力队伍返场施工。

“我们作为总承包商，大量安排劳动力就业，对新上岗劳动力加大技能培训，在各工序转换过程中确保员工队伍稳定，这对稳就业，保证工程产品质量都有重要意义。”刘自明说。

抓产业促就业

“昭通是人口大市，全市625万人口中，有劳动力305万人，其中建档立卡贫困劳动力105万人，每年有200多万人外出务工，是脱贫致富的重要支撑。”几组数据，道出了云南省昭通市就业问题的分量。

疫情之下，保居民就业工作如何开展？“近抓转移就业为主、远抓产业培育支撑。”全国人大代表、云南省昭通市市长郭大进介绍，当地与东部沿海地区3500余家企业对接联系，组织化推动劳动力实现转移就业。在广东、浙江等昭通籍务工人员集中的地区，已组建服务机构25个，并派驻专人做好服务。

“企业一复工，员工送到岗”，防疫期间，通过组织高铁、专列、包车，“点对点”“一站式”就输出了20余万人。截至5月16日，昭通市农村劳动力、建档立卡贫困劳动力、易地扶贫搬迁劳动力转移就业率均达80%以上。同时，针对无法外出的农村劳动力，通过建立产业基地、扶贫车间、开发公益岗位等举措，促进就近就地就业。

抓产业、促就业，不少代表委员亮实招。全国政协委员、农工党内蒙古区委会主委云治厚介绍，内蒙古自治区通辽市依托自然资源大力发展特色产业，同时为建档立卡贫困户提供保洁员、护林员等公益性岗位，并跟进就业培训、就业援助等配套服务，扎扎实实稳就业。

“农村就业天地宽，产业扶贫更是大有可为。”云治厚说，要因地制宜打造特色产业，实现产业与人才的精准对接，让老百姓更有幸福感、获得感。

全国政协委员、民建中央组织部部长李维平看准工业互联网为人才带来的机遇。工业互联网激发专业人才需求，既倒逼传统制造业就业转型升级，也有助于改善制造业就业结构，但当前人才队伍建设仍需加强。对此，李维平建议构建数字化人才管理体系，丰富人才培训手段，建立多层次人才队伍。同时加快完善工业互联网领域创新创业机制，探索建立适应灵活就业的新型劳动关系，带动下岗职工、残障群体等弱势群体就业。

谋创业助致富

“直播带货成了新时尚，对年轻人尤其如此！”全国人大代表、河南省信阳文新毛尖集团董事长刘文新观察到，抗疫期间，刚好赶上当地新茶上市，许多返乡的年轻人在淘宝上尝试做起了直播卖茶。“父母种茶，自己卖茶，增收效果还不错！”新业态，为许多人创业致富带来机会。

“以后大数据就是农民的生产资料，手机就是卖货工具，直播就是‘新农活’。”刘文新正琢磨着把直播进一步推向农村，助力更多农民特别是年轻人开启创业新路。“希望有关部门加大对农村地区的培训力度，像淘宝这样的电商平台也可以开设直播‘院校’，让更多人掌握直播技能，开启一条致富新路。”他说。

从线下到线上，从农民工到高校毕业生，创新创业成为就业中的一道风景线。

“5年来，我创办的‘乡旮旯众创空间’免费为有志于乡村创业的年轻人提供创业辅导，平台先后吸引了高校毕业生、回乡人员、留守妇女等4000多人次。”全国人大代表、江苏省建湖县天和生态农业专业合作社理事长鲁曼说。她同时兼任共青团江苏省委副书记，在扶持创业方面经验颇丰。

鲁曼介绍，在组织创业大赛、提供创业平台等举措之外，针对农村青年创业融资难、融资贵等实际问题，去年盐城市农业银行等联合推出免抵押“新农菁英贷”金融产品，发放42笔累计3270万元扶持贷款。

“为青年实践创新搭建更广阔的舞台，为青年塑造人生提供更丰富的机会。”鲁曼介绍，今年，盐城团市委还将为有创业意向的在校大学生和初创青年提供各类培训，完善包括空间基础办公、资金扶持、项目培育在内的服务链条，并积极链接项目和市场，提升创业项目孵化成功率。

多方发力，多管齐下，定能稳住就业，让大伙有活干、有钱挣。

(责编：李栋、值班)