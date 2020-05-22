孙丕恕代表：打造更坚实的“数字根基”

新冠肺炎疫情发生以来，我们切身感受到基于云计算、大数据、AI等新一代信息技术打造的新基建起到了巨大作用。数字化、智能化发挥出的“无接触”效应，提升了疫情防控的全流程、多角色、多场景协同效率。数字化、智能化水平越高的工厂和企业，复工的进度和效率越高。
在数字经济时代，任何产业的持续创新发展都需要配备相应的算力环境和生态体系。我们一方面要打造智算中心、工业互联网平台等新基建；另一方面要基于智算中心建设人工智能创新应用先导园区，汇聚人才和产业资源，打造富有特色的良性人工智能生态链；统筹开展区域工业互联网公共服务平台、园区工业互联网平台建设，打造区域性、产业化的新型基础设施和工业互联网APP应用创新生态圈。
浪潮长期服务于政府和企业的数字化转型，在多个新基建相关技术领域均有深耕和布局。未来，浪潮将继续瞄准云计算、大数据、人工智能等领域的关键技术、核心技术持续发力；全力投身新基建，深化向“云+数+AI”新型互联网企业转型，为经济高质量发展提供坚实的“数字根基”。
（张 川整理）
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