周鸿祎委员：筑牢新基建的“安全底座”

随着新基建的加速推进，数字化设施会呈指数级增长，任何一个联网终端都可能成为网络攻击的“突破口”。整个社会也将很快构建在软件定义、网络互联和数据驱动之上，网络世界和物理世界的边界将进一步消失，引发传统的安全概念发生彻底变革，大安全时代加速到来。

挑战不可避免，必须未雨绸缪。在战术上，我们要有整体思维，规划新基建的网络安全防护体系顶层设计。人们需要考虑不同环节、不同层面、不同业务体系的安全，进行协同联防。

在产业上，中国企业要有核心安全能力，打造网络安全大脑这样的杀手锏。网络安全，本质上是人与人的对抗。因此，相关企业要加大网络安全人才培养，做好“安全运营服务”。当前，中国网络安全投入偏低，应持续加大投入，才能夯实新基建的安全基础。

在生态上，互联网企业与传统产业要加强合作，共建大安全生态。新基建领域十分庞大，没一家网络安全企业能“通吃”所有安全问题。大家形成合力才能共谋安全。360集团愿和所有网络安全企业一道，为新基建保驾护航。

（本报记者 王俊岭整理）

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