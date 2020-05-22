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前4月北京海关减免税款18亿居全国第一

袁璐

2020年05月22日07:57  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 袁璐）北京海关昨天通报，今年1到4月，北京海关共审核各类减免税商品37亿美元，减免税款18亿元，较去年同期分别增长129%、43%，审核减免税总货值及减免税额均位居全国海关第一。

　　突如其来的新冠肺炎疫情，是对海关减免税工作的一项大考，通过网上预约、邮寄纸面单证、无纸化审核等组合拳，北京海关让各类减免税申请机构能够以“无接触”的方式更便捷享受到国家进口税收政策。

　　北京海关关税处负责人表示，进口税收减免能够有效减轻企业、事业单位负担，激发主体活力，推动产业转型升级，促进经济平稳健康发展。

　　记者获悉，3月11日，北京海关开发的减免税审核网上预约系统正式上线。通过预约管理，实现了企业“即来、即办、即走”，减少等候时间，极大的降低了人员聚集的风险。

　　此外，疫情防控初期，口罩、防护服等防疫物资严重缺乏，大量捐赠物资亟待进口，海关总署适时出台了捐赠防疫物资登记进口政策。为让这项惠民政策落地，让捐赠物资的通关成本更低、速度更快，北京海关相继出台了《关于进口捐赠疫情防控物资通关事项的公告》等一系列政策。

　　除了通过咨询电话，微信群组等咨询方式，北京海关还主动联系相关市级主管部门，及时收集汇总进口物资单位、接收境外捐赠社会组织等名单，为相关单位进口防疫物资做好全方位服务。截至4月底，北京海关共登记放行了流向全国的享惠防疫物资千余批；为价值超过3671万美元的防疫物资办理了减免税审核确认手续，减免税税款1.09亿元。

　　北京海关表示，下一步将大力推进便民措施，提升把关服务水平，真正让中央的政策惠及广大市场主体。

(责编：李栋、值班)
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