前4月北京海关减免税款18亿居全国第一

本报讯（记者 袁璐）北京海关昨天通报，今年1到4月，北京海关共审核各类减免税商品37亿美元，减免税款18亿元，较去年同期分别增长129%、43%，审核减免税总货值及减免税额均位居全国海关第一。
突如其来的新冠肺炎疫情，是对海关减免税工作的一项大考，通过网上预约、邮寄纸面单证、无纸化审核等组合拳，北京海关让各类减免税申请机构能够以“无接触”的方式更便捷享受到国家进口税收政策。
北京海关关税处负责人表示，进口税收减免能够有效减轻企业、事业单位负担，激发主体活力，推动产业转型升级，促进经济平稳健康发展。
记者获悉，3月11日，北京海关开发的减免税审核网上预约系统正式上线。通过预约管理，实现了企业“即来、即办、即走”，减少等候时间，极大的降低了人员聚集的风险。
此外，疫情防控初期，口罩、防护服等防疫物资严重缺乏，大量捐赠物资亟待进口，海关总署适时出台了捐赠防疫物资登记进口政策。为让这项惠民政策落地，让捐赠物资的通关成本更低、速度更快，北京海关相继出台了《关于进口捐赠疫情防控物资通关事项的公告》等一系列政策。
除了通过咨询电话，微信群组等咨询方式，北京海关还主动联系相关市级主管部门，及时收集汇总进口物资单位、接收境外捐赠社会组织等名单，为相关单位进口防疫物资做好全方位服务。截至4月底，北京海关共登记放行了流向全国的享惠防疫物资千余批；为价值超过3671万美元的防疫物资办理了减免税审核确认手续，减免税税款1.09亿元。
北京海关表示，下一步将大力推进便民措施，提升把关服务水平，真正让中央的政策惠及广大市场主体。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】