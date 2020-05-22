反洗钱监管加码 第三方支付频收大额罚单

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）严监管持续，第三方支付机构戴“紧箍”。5月21日，据北京商报记者不完全统计，今年以来第三方支付行业已收到25张监管罚单，罚没金额合计超2.38亿元，其中不乏上亿级罚单，也再现多家机构被多次处罚。记者对比上年同期数据发现，今年支付机构被罚金额超上年的5倍，单次被罚金额大幅增加，反洗钱监管趋势加码。

据央行成都分行网站5月20日公布的行政处罚信息公示表，第三方支付机构成都摩宝网络科技有限公司（以下简称“成都摩宝”）因违反《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，央行成都分行对其给予警告并处7万元罚款。5月15日，支付公司敏付科技有限公司（以下简称“敏付科技”）也因九项违规被南宁中心支行警告，并没收违法所得19488.71元，罚款137万元。

针对此次处罚事件及后期整改事项，北京商报记者对成都摩宝、敏付科技两家公司进行采访，截至发稿前成都摩宝未给出进一步回应，敏付科技则表示，不方便接受采访。

上述案例只是支付行业被罚的一个缩影。据北京商报记者不完全统计，截至目前，第三方支付行业今年内已收到至少25张监管罚单，涉及20家支付机构，被罚没金额合计超2.38亿元。25张罚单中，包括百万级罚单9张，千万级罚单4张，其中，4月29日被罚的商银信公司，因涉16项违规行为一次性被罚1.16亿元，刷新支付罚单最高纪录。

去年上半年，支付机构共收到52张罚单，涉50家机构被罚，累计罚没金额共计4527.71万元。从罚单数量来看，去年同期罚单数量是今年的两倍，但在处罚金额上，不足今年的1/5。而罚单发生变化的原因之一，主要源于今年的反洗钱监管加码。

2019年上半年，支付机构被罚原因主要包括违反银行卡收单管理规定、违反支付结算管理规定，以及违反非金融支付服务管理等，在处罚金额上，大多机构单次被罚在50万元以下，百万级以上罚单仅6张，未出现千万级巨额罚单。而今年上半年，20家被罚机构中，有17家支付机构因涉反洗钱违规被罚，处罚金额达2.36亿元。

今年反洗钱监管罚单频出，一方面体现了强监管加码，另一方面也侧面反映了机构违规情形在加重。“正如此前的政策信号与预期，当前监管在加大支付机构的检查监管力度。”德勤中国反洗钱中心合伙人余培向北京商报记者指出，近年来，非银行支付机构急剧膨胀的同时，在备付金、结算、“二清”等方面出现违规，行业乱象频现。对此，央行不仅收紧了牌照发放，严控市场准入，同时也在加强清理和整顿存量机构的各种违规行为，将日常行为纳入监管之中。

另据一位业内人士透露，近年来，随着断直连完成、备付金100%缴存，多家中小支付机构利润空间进一步被收窄。在行业强监管大背景下，支付市场寡头效应逐渐凸显，小型支付机构生存空间进一步被压缩。为了牟取暴利，部分小型支付机构不惜铤而走险，甚至参与到犯罪活动的业务链条中。

“监管下发巨额罚单这样的雷霆手段，也是为了警示犯罪分子和从业机构，保障人民群众的安全与利益。”在余培看来，当前，反洗钱是发现、打击、预防犯罪的重要抓手，同时，反洗钱已成为国家战略，在FATF（反洗钱金融行动特别工作组）互评估的大背景下，中国监管部门进一步加大反洗钱监管力度的趋势呼之欲出，建议从业机构重点关注。

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