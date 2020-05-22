负收益国债来了 英国距离负利率还远吗

当英国是否也会加入负利率队伍的讨论甚嚣尘上的时候，冷不防英国的负收益率国债率先亮相了。当地时间20日，英国以-0.003%的负收益率出售了37.5亿英镑的三年期国债，尽管英国曾在2016年以负收益率发行了1个月期的债券，但以低于零的收益率发行传统的长期债券还是历史首次。这时候英国央行行长贝利“不排除实施负利率的可能性”更让市场猜测，负收益率国债很可能是变局的开始。

负收益率的国债意味着债券持有者如果持有该债券至到期，所获得的收益将略低于最初支付的资金，而英国政府在发债时则将获得收益，基本上相当于投资者需要倒贴钱向政府提供贷款，但这似乎并不妨碍外界的热情。据了解，本次负收益国债拍卖获得2.15倍认购，《金融时报》评价称，强劲的需求凸显了英国国债的吸引力，此外，也显示出了对英国因新冠肺炎疫情大流行而借贷大幅增加的任何担忧，都尚未影响投资者对英债的兴趣。

在国债这个问题上，其实早有预警。近期，2年和3年期的英国国债收益率一直处于负值区域，Tradeweb数据显示，现有3年期英国国债收益率中值周三为0.004%，2年期英国国债收益率为-0.027%。但投资者的热情却证明事情可能没那么简单，ADMInvestorServices策略师MarcOstwald表示，负收益率并不意味着所有买家都赔钱，一些人可能希望债券价格进一步上涨、然后可以出售，而其他人可能希望对冲英国央行降息至负值的风险。

投资者希望赶在任何降息举措之前将收益率锁定在接近零的水平，这或许是认购热情的其中一条逻辑。最近一段时间，英国掀起了一股是否启用负利率的讨论热潮。为应对新冠肺炎疫情造成的冲击，英国央行在今年3月连续两次紧急降息，将基准利率降至0.1%的历史低位，但随着疫情对经济的冲击开始逐渐显现，关于英国实行负利率的预期也在不断升温，本月中旬，英格兰银行首席经济学家安迪·霍尔丹还提到，由于英国正陷入因疫情引起的深度衰退，不能排除将利率降至零以下和购买风险资产的可能性。

更重要的是，20日，贝利也回应称，在新冠肺炎疫情危机期间英国央行会积极评估利率下限，不排除实施负利率的可能性。但在大约一个星期以前，贝利还表示负利率不是目前正在计划或考虑的事情。彼时，贝利称，一旦利率为负，银行业可能会面临困难，并可能让央行难以影响整个经济的借贷成本。但当时他也提到，“尽管如此，明智的做法是不要永远排除任何事情，尤其是在现在这种情况下”。

目前欧盟和日本均已实行负利率，美国总统特朗普也频繁向美联储“安利”负利率，但美联储主席鲍威尔则明确回应称，负利率不在美联储考虑范围之内。

与英国类似，经济压力也让美国关于负利率的预期升温，摩根大通资产管理公司的首席全球策略师大卫·凯利则认为，负利率是没有意义的，负利率没能帮到日本经济，也没能帮到欧洲经济，“他们所做的就是堵塞了银行系统，导致所有人都更难经营企业了”。

复旦大学欧洲问题中心主任丁纯称，一方面因为新冠疫情给经济带来了破坏性影响，尤其是大家对后市的前景不看好，所以英国可能需要动用负利率政策进行刺激，另一方面也或许是想努力与欧洲大陆国家靠拢和看齐。而且英国作为盎格鲁-萨克逊模式的国家，相对来说，对市场反应也比较快、政策力度较强，次贷危机时期，美国最早量化宽松，彼时英国首相布朗也很坚决很迅速地实行量宽。这次英国经济受疫情打击很大，在周边欧盟国家都在实行负利率的时候，英国想要看齐也很正常，当然最终负利率能有多大的效果存疑，所以目前英国方面的表达也有很大不确定性，比如不排除任何可能，而且这个“负”更多也是一种象征性的负。

尽管负利率还悬而未决，但对于英国来说，经济压力却着实不小。一方面新冠肺炎疫情的冲击让全球经济无一例外地遭受了巨大的冲击，而英国又处于“脱欧”关键的过渡期，与美国和欧盟的谈判又磕磕绊绊，始终难有进展。

对此，丁纯则提到，疫情对欧美经济的冲击都非常巨大，这对于英国政府来说不一定是个坏事：经济衰退已经无法避免，从政治上来说，可能英国与欧盟保持强硬的贸易谈判态度是一个不差的选择，一方面疫情与贸易对经济的影响比较难以区分，另一方面，执政的保守党党内离欧的民意也比较汹涌。英欧谈判的下一个时间节点是6月底，按照计划将会发表英欧共同政治声明。同时，这也是英国能够申请延长转换期的最后时限。北京商报记者 杨月涵

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