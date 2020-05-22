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复牌第二天股价再度下跌 瑞幸回应“规模裁员”

2020年05月22日08:02  来源：北京青年报
 

　　本报讯（记者 张鑫）5月21日美股开盘，瑞幸咖啡股价再度遭闪崩，一度跌超18%，截至21时32分，瑞幸咖啡股价报2.38美元，跌15.6%。同时，有消息称，瑞幸即将展开裁员，裁员名单已经确定。对此，瑞幸咖啡回复北京青年报记者称，员工离职属于正常人员流动，主要是在执行2019年绩效考核的末位淘汰机制。

　　5月20日，有署名为瑞幸咖啡员工的网友在网络平台上发文表示，公司开始裁员。坊间有消息称，瑞幸咖啡一位管理人员表示，基本上各部门都要裁掉50%的人员，砍掉多个项目，目前没有下发裁员具体指标的邮件，都是在口头约谈。另有消息称，瑞幸咖啡此次裁员仅涉及厦门员工，而厦门公司多是研发人员。

　　5月21日，针对外界关于“瑞幸咖啡规模性裁员”传闻，瑞幸官方回应北青报记者称，随着公司业务战略调整，个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动。公司主要在执行2019年的末位淘汰机制。

　　瑞幸表示，对于离职员工，瑞幸咖啡会按照国家相关法律与职工充分沟通协商，并给予经济补偿。公司在响应政府号召，积极落实中央“六稳六保”的决策部署，稳定就业，全国门店复工率在90%以上，尤其在疫情期间，针对未复工的武汉员工全额发放基本工资。公司员工总体稳定。

　　而瑞幸咖啡复牌首日，股价遭遇暴跌。截至美国当地时间20日收盘时，瑞幸咖啡的股价下跌35.76%至2.82美元，其总市值为6.78亿美元。

(责编：李栋、值班)
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