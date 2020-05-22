守住“保”的底线 稳住经济基本盘

在严峻复杂的形势下，今年的政府工作报告将怎样确定经济社会发展目标，两会将出台什么样的政策、采取什么样的举措确保完成全年目标任务，成为备受关注的焦点。

随着国内疫情防控形势持续向好，我国经济复苏步伐正在加快，但当前全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，我国经济发展面临前所未有的困难与挑战。因此，中央要求必须充分估计困难、风险和不确定性，并提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”的“六保”要求。

与“六稳”相比，“六保”针对的都是当前的突出矛盾和风险隐患，是直面和克服困难挑战的积极举措。在当前形势下，做到“六保”是底线，实现“六稳”是目标。“保”是“稳”的基础和前提，必须把“六保”作为“六稳”工作的着力点和支撑，只有守住“保”的底线，才能稳住经济基本盘，为渡过难关赢得时间、创造条件。

当前，我国抗疫已经取得阶段性胜利，各项经济指标开始明显反弹，但一些隐患仍然不容忽视：4月城镇调查失业率环比小幅反弹0.1个百分点至6.0%，前四个月全国城镇新增就业354万人，与上年同期相比少增105万人；一季度居民收入信心指数为45.9%，比上季下降7.2个百分点。在这种情况下，落实“六保”任务非常重要。

首先，要加大宏观调控对冲力度，充分发挥财政、货币、社保、就业等政策合力，围绕“六稳”“六保”实施更加精准的调控。5月15日召开的中共中央政治局会议提出，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，就业优先政策要全面强化。随着全国两会召开，经济社会发展目标将公布，各项政策将集中发力。

其次，要加大改革力度，尊重基层首创精神，在完善打基础、利长远制度机制上多下功夫，激发市场主体活力和社会创造力。日前，《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》对外公布，针对市场激励不足、要素流动不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题进行了集中部署。此前，《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布。这些重磅政策的出台，彰显出中央持续深化改革的决心和定力，将更大激发市场主体活力。

最后，要进一步扩大开放，在促进与各方合作共赢中稳定产业链供应链，不断增强我国经济的韧性和发展潜能。未来，需要继续推进更高水平对外开放，包括完善对外贸易政策，加快修订外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，进一步放宽外资准入限制等，与各方共同维护产业链供应链的开放、稳定、安全。

虽然疫情对我国发展带来前所未有的冲击，但我国经济长期向好的基本面没有改变。面对国内外疫情防控和经济形势的变化，我们需要不断巩固和拓展疫情防控成效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力市场主体尽快走出困局，促进经济社会平稳健康运行，为全面建成小康社会夯实基础。

(责编：李栋、值班)