“六稳”“六保”齐发力 护航决战决胜

“六稳”如何稳，“六保”如何保，参加全国两会的代表委员对此高度关注，并将就此展开讨论。

多位接受《经济参考报》记者采访的代表委员表示，在全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，抓“六保”，促“六稳”，关键是抓好落实。要守住“保”的底线、筑牢“稳”的基础、保持“进”的态势，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保如期全面建成小康社会。

守住“保”的底线

就业是最大的民生，无论是“六稳”还是“六保”，就业都被置于首位。市场主体是经济运行最基本的单位，保住市场主体，才能保住就业、保住民生。怎么让企业“活下去”，成为两会期间不少代表委员关注的焦点。

步步高集团是湖南知名的零售、百货企业，合作的商户涉及餐饮、娱乐休闲、教育培训等多种业态，其中很多是中小微企业。全国人大代表、步步高集团董事长王填对于疫情的冲击感受很直接。

王填告诉《经济参考报》记者，在保就业方面，相关部门出台了一系列稳定和促进就业的好政策，包括社保缴费减免、鼓励线上培训、补贴新员工招聘、工会经费全额返还等，为企业注入了能量，帮助企业“活下去”渡难关。鉴于疫情对我国经济造成影响，以及企业发展面临较大困难，建议国家延续企业社保缴费减免期，出台就业见习补贴、吸纳就业补贴两年短期政策，保障企业生存和稳健发展，为社会创造更多就业机会。

全国人大代表、特变电工衡阳变压器有限公司总经理种衍民表示，2019年5月实施的社保政策一定程度上降低了企业社保缴费负担，提高了企业经营效益，增强了企业生产经营的积极性，但对于劳动密集型企业来说，社保费依然是一笔不小的成本。

“假设一家劳动密集型企业有3000名员工。2019年5月政策实施前，企业全年社保支出约3000万元。政策实施后，按照16%的比例缴纳，全年社保支出约2300万元，明显下降，但仅这一项费用仍然需要占到企业员工支出的10%、企业成本的7%。”种衍民算了一笔账。对此，他建议针对劳动密集型企业出台专项优惠政策，将劳动密集型企业养老保险费率降至14%，更大程度减少劳动密集型企业人工成本，激发企业生产活力，扩大社会就业。

筑牢“稳”的基础

守住“保”这一底线，稳住经济基本盘，就能为渡过难关赢得时间、创造条件，实现稳中求进，为全面建成小康社会夯实基础。代表委员指出，既要守住“保”的底线、筑牢“稳”的基础，也要保持“进”的态势。

种衍民十分关注新冠肺炎疫情蔓延对全球经济带来的巨大冲击，以及“新基建”按下“加速键”等一系列新变化。他认为，发展依旧是解决所有问题的基础和关键，加快供给侧结构性改革是解决中长期、深层次问题的关键，高质量发展的核心源动力是创新力。

全国政协委员、湖南工商大学校长陈晓红表示，减少疫情对中国经济的负面影响可从短期政策性应急和中长期结构性改革两方面入手，以强有力的政策组合拳实现疫情发生后的及时止损，转危为机，保障城乡平稳运行和经济持续健康发展。实施“积极的财政政策＋稳健的货币政策”的宏观经济政策组合拳，实施应对疫情中长期影响的结构化经济政策，稳定出口和扩大内需并举等。

王填表示，国内经济目前的困难是暂时的，作为全球最大的消费市场，中国经济未来仍将持续向好发展。在他看来，当前关键是要刺激消费。

他认为，疫情发生以来，各地纷纷出台发放消费券等一系列消费刺激政策，收效良好，但在具体操作层面，消费券使用的普适性欠缺、对基础民生消费考虑不足。他建议消费券发放注重普适性，可考虑定点发放米面油奶蛋等基础生活类商品的消费券给低保人员，保障民生，也可给低收入人群直接发放现金。

全国人大代表、上海社会科学院副院长张兆安对《经济参考报》记者表示，疫情发生以来，伴随复工复产复市的进程，直播电商呈现井喷之势。从需求端看，直播带货能有效刺激消费；从供给端看，直播电商能优化电商生态、大幅降低小商户进入市场的成本。当前，推动线上新型消费发展，实现线上线下融合，对增强经济动能具有重要意义。他建议，政府部门与电商平台共同为直播经济涵养良好生态，推动直播电商健康稳定发展，并以此为突破口带动更多消费增长。

护航决战决胜

代表委员指出，在全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，抓“六保”，促“六稳”，关键是抓好落实。

全国工商联在《关于狠抓政策落实 促进“六稳”“六保”的提案》中指出，实现“六稳”“六保”，民营企业将勇于担当，努力履行历史使命。疫情暴发以来，中央和地方出台了一系列助力企业复工复产、稳企纾困的政策措施，与近年来连续出台的惠企政策，共同构成促进民营企业健康发展的“政策组合拳”。这些措施及时、精准、有力，既解民营企业的燃眉之急，又利于长远发展，关键是抓好落实。

全国工商联调研表明，一些政策在落实上还存在痛点难点堵点，“最后一公里”问题仍然没有得到很好解决，政策效力打了折扣。为更好发挥民营企业在“六稳”“六保”中的重要作用，抓好惠企政策的落实至关重要。对此，全国工商联上述提案建议，以完善制度促落实，以巡视督查促落实，以有效参与促落实，以优化环境促落实。

全国政协委员、中共中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌对《经济参考报》记者指出，2020年注定是个极其不平静、不平凡的年份。这一年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既要实现第一个百年奋斗目标，也要为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。

张占斌表示，面对新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来的前所未有的冲击挑战，我们要夺取疫情防控和经济社会发展工作的“双胜利”，这是2020年必须完成的硬任务，也是对国家治理体系和治理能力的一次时代“大考”。我们必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作。

他指出，当前，国内已呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。这次疫情短期冲击很大，但中长期来看，并没有改变我国经济增长的内在动力和基本态势。我们要抓住疫情的倒逼机制，加速我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的步伐。我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，要把这些优势逐步发挥出来。

(责编：李栋、值班)