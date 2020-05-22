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多领域发力促消费 夯实经济“压舱石”

代表委员建议充分挖掘新型消费 升级消费潜力

记者 王文博 北京报道

2020年05月22日08:06  来源：经济参考报
 

　　作为全球第二大消费市场，消费已经连续六年成为我国经济增长的第一拉动力。应对疫情冲击，消费更成为经济稳增长的“压舱石”，也成为全国两会上的焦点话题。多位接受《经济参考报》记者采访的代表委员表示，扩大消费是对冲疫情影响的重要发力点，要在促进实物消费和服务消费加快回补的同时，充分挖掘新型消费，升级消费潜力。

　　全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东在接受《经济参考报》记者采访时表示，在消费领域，疫情倒逼消费数字化转型和产业数字化升级，信息消费、网络消费、平台消费、智能消费等新兴需求快速成长，以互联网经济为代表的新动能显现出强大生命力，社交零售、直播带货等新消费增长势头强劲。

　　全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆对《经济参考报》记者表示，中国拥有全球规模最庞大、层次最丰富的消费市场。随着中国经济结构转型和消费不断升级，在全球疫情蔓延的情况下，内需市场仍将是拉动中国经济增长的强大引擎。

　　在杨元庆看来，要推动消费升级，个人电脑等智能设备产品是“基础设施中的基础设施”。他建议，一些地方开始推广的家电下乡补贴政策应进一步扩大范围，让更多消费者早日掌握先进的生产力和创新工具，推动依托个人电脑产品开展创新创业，提升生产效率，助力欠发达地区的电子商务发展，弥合数字鸿沟。

　　据了解，这也是下一步的政策发力点。国家发展改革委近日明确，下一步促进消费的重点是积极稳定汽车、家电等居民传统大宗消费，适当增加公共消费，同时顺应居民消费升级大趋势和疫情期间涌现出来的新需求，大力培育绿色消费、信息消费、数字消费、智能消费、康养消费等新兴消费增长点，推动线上消费乘势成长，促进线下消费加快回补。

　　围绕信息消费，工业和信息化部信息通信发展司司长闻库5月20日在国新办新闻发布会上表示，一方面，将加速培育壮大疫情期间已展示出来的诸如超高清直播、云会议、云旅游等新型消费，促进消费升级。另一方面，继续加大信息通信技术的创新，拓展信息服务新兴业态，推进5G手机等智能终端的研发与规模应用，带动信息消费持续快速增长，增强我国经济的韧性，支撑经济社会实现可持续繁荣发展。

　　网络基础设施是推动产业和消费升级的重要支撑。闻库表示，下一步将持续提升网络能力，建设优质网络，特别是加快5G、数据中心等通信基础设施建设，推广吉比特光纤网络和大型数据中心，打造一张万物互联、人机交互、天地一体的信息高速公路网。

　　有关企业也在加速布局。张近东表示，当前技术驱动消费购物的趋势更加明显，企业要不断优化服务模式，加速数字化建设，以适应新的需求。“新基建”更是加速了这一进程，也给各行各业带来了全新的机遇。

　　他透露，苏宁将不断完善大数据、云计算、物联网以及智能终端等信息基础设施建设，围绕人、货、场进行更加深度的数据采集，从而形成消费者、产品、服务、营销、渠道、物流的全面数字化体系，彻底打通整个供应链体系数据。在此基础上，还将从加强仓储物流建设、完善物流配送体系、打造线上线下全融合的智慧零售场景等方面发力，以技术为手段和支撑，全面提升运营效率和消费体验。

　　服务消费的提质扩容，也是代表委员关注的焦点。杨元庆以医疗服务为例指出，突发的疫情启示我们，应进一步强化医疗卫生体系建设，增强抗风险能力。他建议，以此次疫情为契机，加快建设覆盖家庭、社区、医院、科研机构的新一代互联网医疗健康平台，全面提升我国的医疗健康水平。

　　全国政协委员、天津大学教授张水波对《经济参考报》记者表示，近几年，大数据、物联网、5G、人工智能快速发展，未来社会将会是一个“数字社会”。疫情催化了新技术应用，加快了信息技术的普及。“推动传统产业数字化转型以及信息技术广泛应用，不但能够推动新型消费成长，也将助力中国经济加快向高质量发展方向迈进。”张水波表示。

(责编：李栋、值班)
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