联合国报告预测：受新冠疫情影响 世界经济酝酿"五大变局"

原标题：世界经济酝酿“五大变局”

肆虐全球的新冠肺炎疫情，如同“黑天鹅”，遮蔽世界经济，冲击全球市场，让全球供应链经历严峻考验。

联合国日前发布报告预测，受新冠疫情影响，2020年全球经济预计萎缩3.2%。在低迷表象下，世界经济格局暗流涌动，原有运行秩序和竞合逻辑酝酿巨变，世界经济格局或已接近从量变到质变的临界点。

变局一：供应链深度调整。

全球范围内的供应链布局一直处于动态调整中，疫情更倒逼各国和企业反思布局策略。

分析人士认为，未来全球供应链布局可能出现两种趋势：一方面，某些经济体将更加重视自身供应链的完整性和自主可控性，从而促使某些供应链区域化集聚；另一方面，人们出于分散风险的考虑，会更加重视对供应链实施多元化布局。

这些趋势都是供应链布局的演变而非终结。伴随疫情逐步得到控制，那些原有供应链承接关系紧密、且率先与合作伙伴达成供应链恢复安排的国家和区域将占据先机。有分析人士认为，疫情或将加速区域一体化趋势。

变局二：触及垄断痛点。

当前，疫情使世界经济复苏“脱轨”，重创众多产业部门，中小企业往往首当其冲。根据以往经验，各国救助政策和宽松措施不论初衷如何，往往更利好大企业集团，这难免引发“马太效应”，强化资源垄断，中长期来看，或遏制经济活力。

过去十余年，资源垄断现象与世界经济如影随形。去年国际货币基金组织的一项调查显示，2000年至2015年，三分之二的新增利润来自于占据重要市场地位的供应商，而非创新型的新市场主体。分析人士担忧，疫情影响下，债务恶化、金融歧视、“劫富济贫”的政策等因素，很可能会恶化中小企业处境，导致其遭到大量兼并和清算，重蹈“危机加剧垄断”的戏码。

此外，随着不少大企业也陷入困境，产业结构或将复杂化。迄今，在全球已提出债务重组和破产保护的企业中，不乏美国惠廷石油公司、澳大利亚维珍航空、新加坡兴隆集团等知名企业。这或将触发政府参股、金融资本控制实体经济等深层问题，难免挑战公允的市场竞争。

变局三：公共产品来源多元化。

国际社会普遍渴望以多边合作抗击疫情，尽早控制疫情，实现有序复工复产。然而，贸易保护主义者借题发挥，或推动“脱钩退群”，或背弃国际责任，凸显全球公共产品供需缺口。为此，新兴力量正努力补位。

在疫情影响下，“一带一路”等新型全球公共产品将更受倚重，全球公共产品的提供方将更为多元。美国《福布斯》双周刊网站日前刊文说，“一带一路”上的走廊、港口和物流中心等帮助中国打造抗击疫情国际合作的“健康丝绸之路”；此外，亚投行设立规模达100亿美元的新冠肺炎危机恢复基金；同时，中国正在加大对世界卫生组织等多边机制的支持力度。

变局四：中国经济影响力增大。

作为“世界工厂”“世界市场”，中国在疫情防控取得重要阶段性成果后，率先复工复产，使中国经济成为“稳定可靠”的代名词，为全球各类市场参与者，提供了宝贵避险选项。疫情非但没有削弱反而可能增强中国在国际分工格局中的重要地位。

疫情当前，各国经济抗风险能力有别，政策取向各异，防控能力和施策效率直接影响市场预期和投资信心。中国拥有坚韧完整的产业链、高效稳定的社会治理和广阔开放的消费市场，疫情后有望担当全球经济治理的改革者、国际供应链的枢纽站、跨国资本技术要素的集纳方，以强大的兼容力、吸引力、整合力，为开拓后疫情时代更高水平、更宽领域的国际共赢格局贡献中国力量。

变局五：产业竞争趋于白热化。

疫情剧烈冲击下，传统行业应声下落，新经济力量悄然生长。“云端经济”、数字经济、无接触零售、共享员工……这些新业态、新模式在提升经济免疫力的同时，有望在疫情结束后产生持续增长动力。

疫情的链式反应，也让各国看到，未来产业发展将更依赖物联网、人工智能、大数据、云计算等数字“新基建”。某种程度上，谁掌握先进信息技术、拥有数据优势，谁就控制了国际产业竞争的制高点，谁就将主导全球新科技革命和产业变革。

随着新科技和产业之争日趋白热化，技术之争、数据之争、标准之争、知识产权之争预计将日益成为左右国际经贸争端乃至地缘政治的重要因素。

(责编：李栋、值班)