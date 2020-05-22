疫情冲击全球消费需求 韩日出口继续下滑

据韩联社报道，当地时间5月21日，韩国政府发布的数据显示，由于新冠肺炎疫情对全球需求造成持续破坏，5月前20天韩国出口额同比下降20.3%。

韩国海关的数据显示，在今年5月1日至5月20日期间，韩国出口额为203亿美元，同比减少20.3%。分析师预计，随着韩国的贸易伙伴们放松疫情封锁措施，该国贸易数据有望触底反弹。

数据显示，韩国对美国和欧盟出口额持续大跌，分别下降了27.9%和18.4%，韩国对日本出口额也出现22.4%的下滑。主要出口品类中，无线通信设备出口额下降11.2%、乘用车出口额下降58.6%、石油制品出口额下降68.6%，但半导体和船舶出口额出现增长。

今年4月份，韩国出口额约为369.2亿美元，与去年同期相比减少24.3%。另外，韩国4月份的进口额同比下滑15.9%至378.7亿美元，进出口贸易出现9.5亿美元逆差，结束了维持8年多的贸易顺差。

据外媒报道，法兴银行分析师称，韩国央行可能在下周的政策会议上下调基准利率和2020年GDP增速预期。预计韩国央行有理由进一步将政策利率下调25个基点至0.5%，并将GDP增速预期从此前的2.1%下调至0.2%。此外，韩国央行还可能会扩大债券购买计划，以支撑经济增长。

无独有偶，由于疫情导致全球需求骤降，日本财务省5月21日公布的贸易统计结果显示，日本4月份出口额同比下降21.9%，创下2009年全球金融危机后23.2%降幅以来的最大跌幅。至此，日本出口额已连续17个月同比下降。

数据显示，受汽车、机械、化学品和纺织品等出口额大幅下滑拖累，日本4月份出口额降至约5.2万亿日元（约合480亿美元）。其中，汽车出口额暴跌50.6%，为2011年4月以来的最大跌幅。当月日本对美国出口额下降37.8%，也创下自2009年以来的最大降幅；对欧盟出口额下降28%。

据共同社报道，巴克莱证券经济学家表示，全球经济衰退将导致“家庭储蓄率上升和资本支出推迟”，这可能对汽车制造等日本产业“造成特别严重的打击”。经济学家同时指出，日本出口额在5月和6月可能会出现暂时反弹，但如果出口额继续下降，2020年日本的贸易赤字将扩大到5万亿日元左右。

最新经济数据显示，今年第一季度，日本国内生产总值（GDP）按年率计算为负3.4%。继去年第四季度下滑7.3%后，日本已连续两个季度出现GDP负增长，这也是日本经济2015年以来第一次陷入衰退。

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