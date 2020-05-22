汽车界代表建议改革购置税刺激汽车消费

两会召开之际，来自汽车行业的代表纷纷为车市建言献策。为进一步刺激汽车消费、激发地方政府落实促进汽车消费政策积极性，全国人大代表、吉利控股集团董事长李书福与全国人大代表、长城汽车总裁王凤英联名建议推进车辆购置税改革。

汽车业界认为，作为国民经济的支柱产业，汽车对上下游产业链的带动非常明显。目前，中国汽车产业仍具有很大的发展潜力，与发达国家相比，我国千人汽车保有量仍处在较低水平，未来随着居民购买力提高、消费需求升级，我国汽车普及率仍有显著提升空间，消费潜力很大。

李书福和王凤英在名为《关于将车辆购置税由中央税改为中央地方共享税的建议》中表示，建议车辆购置税改为中央地方共享税，共享比例为50%：50%；增加地方财税收入，激发地方积极性，提振汽车消费；地方税收增长后可加大对城市道路、停车场、充电桩等基础设施的建设力度，补给城市道路建设之用，促进汽车产业与城市建设协调发展。

该建议显示，为促进汽车消费，中央多次提及放宽限购，也出台了一系列政策措施，但在具体执行的过程中，各地政府的积极性冷热不均。地方政府在汽车消费领域受益微薄，一旦放开限购还要承担由此带来的交通和环境等多方面的压力。

建议中指出，汽车行业税收制度成为地方提振汽车消费主动性和积极性的重要障碍。目前我国汽车领域主要涉及的税种，地方政府获益偏低。汽车购置税和消费税均为中央税，企业所得税与增值税是中央和地方共享税，仅有车船税为地方税且占比微乎其微。地方在快速增加的汽车销量中没有获得收益，相反却承担着汽车保有量快速膨胀后的交通拥堵成本和道路、停车场、充电桩等基础设施投入成本。

两位代表在建议中表示，车辆购置税改革将有力缓解各地方政府“三保”（保民生、保工资、保运转）的支出压力，同时有利于调动地方政府为拉动汽车消费创造条件的积极性，加大对城市道路、停车场、充电桩等基础设施的建设力度，解决城市道路拥堵和停车难等问题，补给城市道路建设之用，从而达到促进汽车消费的目的，使汽车产业与城市建设协调发展。同时，用车环境的持续改善，将进一步刺激汽车消费，带动汽车产业以及上下游产业链协同增长发展。从长远看，更有利于中央税收的稳健增长。

建议还表示，车辆购置税的使用，应体现税种特征性和功能性。建议将调整后车辆购置税地方财政收入适当比例用于汽车企业新技术研发以及促进汽车消费。汽车产业属于高投入高产出行业，增加汽车企业在新能源、自动驾驶、智能网联等新技术的研发投入，可以推动我国汽车产业整体高质量发展。在消费层面，将调整后车辆购置税地方财政收入适当比例用于持续推动“汽车下乡”政策，落实相关汽车消费补贴措施，消费者可以享受到实实在在的好处，中国汽车消费市场潜力也将得到进一步挖掘和释放。

(责编：李栋、值班)