大数据赋能供需“接力” 产业链“畅起来”

编者按：今年以来，为应对疫情对经济社会发展造成的冲击，全国税务系统多措并举，积极融入抓“六稳”促“六保”大局，助市场主体渡过难关，促稳中国经济基本盘。人民网财经特别推出“税务力量促稳经济基本盘”系列观察，聚焦全国各地税务力量利用税收大数据精准施策，助力企业复工、复产、复销，促进经济平稳健康运行。

疫情发生以来，传统中医药在救治中发挥了重要作用，充足又质优的中药材则是中医药生产的重要保证。

在河南许昌，禹州市最大的中药材集散地和批发市场——中华药城复市以来，税务部门运用税收大数据为企业破解复工复产堵点。

禹州市药业商会常务副会长贾少伟说，药材市场的全面复市，能有效带动上游药材种植、下游中医药生产企业的复工复产。相信在税务部门的精准帮扶下，中医药行业会迎来发展的“新春天”。

疫情发生以来，针对不少复工复产企业供应链中断的情况，各地税务部门加强信息协同，充分利用税收大数据，尤其是增值税发票数据覆盖面广、细致程度高等优势，通过数据分析实现对“上游”与“下游”企业需求的精准把脉，积极推进供需匹配企业之间的“一对一”对接，促成双方自行自愿按市场化原则实现有效购销。

国家税务总局纳税服务司副司长、一级巡视员韩国荣表示，税务部门在依法保护纳税人的商业秘密和尊重市场规则的前提下，多渠道了解企业诉求，及时收集企业在原材料采购等方面遇到的困难，依托各地税务部门的信息平台，利用税收大数据，从供销两端进行全面分析，精准匹配供应商。

在云南，曲靖市沾益区税务局通过后台大数据分析，发现云南希美康农业开发有限公司为湖北诺克特药业股份有限公司长期供应大量原材料银杏叶，受疫情影响，企业短期内销售乏力，资金周转困难，给复工复产带来了很大的压力。

“困难当前，税务部门送来了税费优惠政策，公司预计可以享受增值税减免近6万元，社保费减免7万多元，为公司缓解了资金压力，我们将携手湖北企业共同渡过难关。”企业负责人张鸿书表示，在恢复生产后为湖北诺克特药业提供了近百吨银杏叶，价值超百万元。

安徽星瑞齿轮传动有限公司主要从事齿轮及其零部件的生产与制造，近期有两批原材料需要采购。当地税务部门运用“供应链对接平台”，帮助企业匹配到湖北两家供应商，打通了上下游供应链条。该公司财务负责人吴大胜表示：“一件产品的背后，是千千万万零配件。税务部门能够运用税收大数据优势，帮助上下游链条企业加强协作对接，共同恢复生产，提高了两地企业交易对接的效率。”

“守住‘保’的底线，主动纾困解难，帮助企业渡过难关。”国家税务总局安徽省税务局党委书记、局长张德志表示，税务部门将进一步抓好税费优惠政策落实，优化税收营商环境，不断巩固和拓展减税降费政策成效，促进经济平稳健康运行。

这场产业链上的供需“接力”在全国各地不断发生。当前，以税收大数据为“媒”，各省企业铆足干劲加快生产，为复工复产注入源源不断的动力。

(责编：车柯蒙、杨曦)