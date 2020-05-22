刘桂平代表：稳步提高金融服务水平

中国建设银行行长刘桂平代表
稳步提高金融服务水平
“金融行业灵活运用多种政策工具，对冲疫情带来的不利影响。”中国建设银行行长刘桂平代表说，今年以来，中国人民银行运用公开市场操作、降准等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，商业银行迅速出台疫情防控、促投资扩消费等多项金融措施，加大信贷支持，全力服务实体经济，取得了积极成效。
刘桂平代表认为，要紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，确保金融体系稳定，为经济高质量发展保驾护航。要切实发挥银行作为政策“传导器”和市场“稳定器”的作用，把供应链金融作为战略重点，助力上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。要不断夯实发展根基，积极探索开展数字化经营，切实提升金融服务实体经济的质量和效率。
（本报记者 闫 旭整理）
《 人民日报 》（ 2020年05月22日 10 版）
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