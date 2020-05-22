鄂晓梅委员:一些"关键少数"法治思维法治方式需更新

全国政协委员、内蒙古大学法学院教授鄂晓梅(资料图)
正义网北京5月20日电(记者胡玉菡)“一些领导干部总想着打破条条框框,却由于法治观念淡薄反而‘好心办坏事’。”全国政协委员、内蒙古大学法学院教授鄂晓梅接受记者采访时表示,疫情既是一次考验领导干部法治思维的大考,也是一次提升“关键少数”依法治国理念的重要契机。
“领导干部是全面依法治国的关键,更要尊崇法治、敬畏法律,遵纪守法、依法办事,牢固树立法律底线法律红线不能触碰不能逾越的观念。”鄂晓梅委员认为,用法治思维和法治方式推进国家治理体系和治理能力现代化建设,是各级领导干部肩负的重要责任。
她建议,行使公权力的领导干部首先要坚持人民本位、法治为民的理念,守规则、讲程序,明确法定职责必须为、法无授权不得为;同时还要自觉接受监督,建立良好的法治生态。
此前,北京市检察机关组织1200余名检察官进入机关、学校、乡村等十大领域开展法治宣传教育,每个领域涉上百家单位,“十进百家、千人普法”活动备受关注。鄂晓梅委员建议,在落实“谁执法谁普法”普法责任制时,在向人民群众普法之外,也要针对“关键少数”开展各类普法教育活动,同时在选拔领导干部时注重法治思维法治意识方面的考核,让全面依法治国理念深入人心。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】