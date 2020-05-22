鄂晓梅委员:一些"关键少数"法治思维法治方式需更新

全国政协委员、内蒙古大学法学院教授鄂晓梅(资料图)

正义网北京5月20日电(记者胡玉菡)“一些领导干部总想着打破条条框框,却由于法治观念淡薄反而‘好心办坏事’。”全国政协委员、内蒙古大学法学院教授鄂晓梅接受记者采访时表示,疫情既是一次考验领导干部法治思维的大考,也是一次提升“关键少数”依法治国理念的重要契机。

“领导干部是全面依法治国的关键,更要尊崇法治、敬畏法律,遵纪守法、依法办事,牢固树立法律底线法律红线不能触碰不能逾越的观念。”鄂晓梅委员认为,用法治思维和法治方式推进国家治理体系和治理能力现代化建设,是各级领导干部肩负的重要责任。

她建议,行使公权力的领导干部首先要坚持人民本位、法治为民的理念,守规则、讲程序,明确法定职责必须为、法无授权不得为;同时还要自觉接受监督,建立良好的法治生态。

此前,北京市检察机关组织1200余名检察官进入机关、学校、乡村等十大领域开展法治宣传教育,每个领域涉上百家单位,“十进百家、千人普法”活动备受关注。鄂晓梅委员建议,在落实“谁执法谁普法”普法责任制时,在向人民群众普法之外,也要针对“关键少数”开展各类普法教育活动,同时在选拔领导干部时注重法治思维法治意识方面的考核,让全面依法治国理念深入人心。

(责编：李栋、值班)