多措并举推进人气回暖消费回升 线上直播成实体店一道风景

刚刚过去的“五一”小长假是自2008年调整节假日放假方案后“五一”首次放假5天，也是国内疫情得到有效控制后的首个5天小长假。在沈阳太原街上，久违的人气贯穿长假的每一天。在天气、促销、消费券等多重因素推动下，商圈消费全面复苏。

多措并举推进人气回暖消费回升

沈阳的消费市场正在逐步恢复往日的活力。在太原街商圈内，中兴商业的人流较”五一”前有了几何性增长，在做好防疫的前提下，客流滚滚而来。长假第一天上午十点刚过，中兴商业客流已经开始逐步增加，化妆品、女鞋和运动品牌是消费的主要方向。中兴商业推出的提振消费的行动方案效果显著，“5000万消费券热血抵达”全面奏响假日狂欢进行曲，“一键get吃喝玩乐”拉升餐饮娱乐消费，“超值爆品钜惠购”大大释放了购物热情……商场、品牌让利，以电子代金券、打折券、功能券等方式发放“惠民大礼包”，以此来促进市民消费，稳定商业市场。

线上直播成为实体店一道风景

“今年以来第一次感受到什么是人气爆棚!”长假第二天下午客流量出现了一个高峰点，中兴商业一位品牌店长发布了一条中兴商业大厦里客流的一段小视频，视频里购物、就餐、休息的市民比比皆是。

今年与往年不同的是，实体店线上直播成为实体店一道风景线，“你在线上直播，我在线下看你”，趣味盎然的现场直播，让每个人都成了一扇窗口，风格迥异，趣味盎然的直播成为另一种吸“睛”利器。在做好实体店有序经营的同时，中兴商业“随时随地边看边buy”直播秀便利了不方便到现场的人同享福利，也让更多人进一步放下心中疑虑，放心消费、有序消费，让整个“五一”假期形成中兴商业市场回暖的小高峰。

全员齐心真抓实干全面降低成本

人流如织的商场、爆满的线上订单、排着长队的餐馆……中兴商业内的实景让集团上下欢欣鼓舞。早在黄金周来临之前，国际精品卖区经理韩堃在动员会上表态说：“我们国际精品卖区积极响应集团号召，明确思想，立足岗位，牢固树立市场意识、危机意识和竞争意识，严管细抠各个环节，坚决堵塞跑冒滴漏，结合卖区自身情况，真抓实干，最大限度为企业节约成本，创造效益。我们全体干部员工从自身做起，视企业为家，从小事做起，自己能干的事情自己干，全身心地投入到这次活动中去，用实际行动夺取降本增效的全面胜利。”

截止发稿前，中兴商业“全面降成本，大干一百天”主题活动正在有序开展，广大干部员工将进一步强化管理、提质增效，想方设法为企业节约成本、创造效益，共同努力完成目标任务。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)