交通强国建设提速推进 交通行业高科技企业再迎新契机

“统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，抓好交通疫情防控工作，着力服务“六稳”，落实“六保”任务，坚决打赢脱贫战，加快建设交通强国，全力确保交通运输安全稳定。”交通运输部有关负责人在“两会”前夕举办的新闻发布会上明确表示，“下一步，交通运输部将抓紧编制《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》《“十四五”综合交通发展规划》，推动综合交通高质量发展。”

强大的交通运输系统，既能在重大考验面前快速反应、广泛动员、成效显著，并持续提升运输效率、降低成本，更会积极、有力地拥抱新技术、新业态，顺应新趋势，当好先行者。因此，交通强国建设对建设社会主义现代化强国、支撑现代化经济体系、满足人民美好生活需要均具有重大意义。

抗疫考验彰显强韧

“疫情如大考”，既检视价值观，也考验能力。中国政府和人民，自上而下的快速行动、卓有成效的抗疫策略、敢拼善拼的抗疫意志、众志成城的抗疫氛围，生动展现了中国精神、中国力量、中国担当。

交通运输无疑是抗疫战斗的关键角色、关键场景之一。数据显示，交通系统有4000多万干部职工每日都奋战在抗疫一线，为抗疫、复工复产做出了贡献。例如，保证了4.3万余名医护人员驰援武汉、湖北，累计向湖北运送防疫和生活物资150多万吨，运送生产物资290多万吨。

企业作为市场主体、科技创新的主体，无疑应是强交通科技担当的重要力量之一。例如，疫情发生后，深耕智慧交通行业和智能物联产业的高科技企业千方科技，研发的“千方重点场所疫情防控云平台”，搭建的“感知—传输—分析—决策—行动”为一体的疫情防控协同体系等产品及解决方案已部署应用到北京、广东、河北、云南、山东、江西、贵州、四川、湖南、江苏等地区交通枢纽、社区等人员密集场所，支持全国各地抗疫防疫、复工复产。

全国高速公路一体化运营日渐完善

深化供给侧结构性改革是交通运输开展各项工作的主线，是重中之重。而取消省界收费站是近两年交通事业发展的一大看点，也是一项重大的民生工程，与提高运输效率、降低物流成本的关系是不言自明的。

2019年12月31日24时，全国高速公路联网收费系统切换，487个省界收费站如期全部取消，全国高速公路开始形成了“一张网”，全网进入到一体化运行阶段。磨合期过后，截至当前，运行总体平稳；效率提高，“（全网）日均拥堵缓行500米以上的入口比去年同期下降了16.68%，拥堵缓行1000米以上的路段比去年同期下降了13.92%”；服务进一步提升，公众关注的精确计费、费额显示、开具发票等重点问题都得到了解决，实现了一次行程“一个账单、一次收费、一次告知”。

这件事看似小，实则大；表面简单容易，实则需要做大量工作，需要强有力的科技支撑。千方科技发布的《关于甘肃省取消高速公路省界收费站工程项目的中标公告》表明，取消省界收费站涉及多个系统的升级、改造，包括：省中心、收费所、收费站系统的升级，收费车道系统的改造，ETC门架系统建设以及通信传输系统建设。

自动驾驶：新设备、新基建、新业态、新应用

2020年被普遍视为无人驾驶汽车发展的一个重要时点节点。不仅通用、丰田、本田等传统车企，还包括特斯拉、谷歌Waymo等新一代车企或高科技企业，都认为拐点即将到来。

自动驾驶一直存在两种发展路径或思路，一是聚焦车端（V2V），一是强调车路协同（V2X）。虽然V2V更为大众所知，但一方面价格高昂阻碍了其快速推广，另一方面，视觉盲区、高精度地图无法实时更新等技术难题也限制了其采用范围，“它不像人脸检测，96%或97%的准确率就可以用，对于车来说，不到99.999%就近乎等于零”。

而V2X的可行性正越来越得到认可。它通过改造道路基础设施，让道路“智能化”，加装了传感器的道路可以形成“上帝视角”，杜绝视觉盲区，迅速补齐自动驾驶的不确定性短板，同时考虑区域内所有车辆的运行情况，规划最佳行驶路径、实现最佳决策。通过共享，车端使用的传感器数量可大幅减少，从而降低成本。

交通运输部门将自动驾驶视为科技创新支撑加快建设交通强国的重要领域之一，认为它实际上就是传统的交通运输行业与新技术结合的产物，新技术给传统的交通项目赋能之后，就会产生新的装备、新的基建、新的业态。因此，交通运输部积极鼓励和支持新技术在交通运输行业的应用，让交通运输行业成为新装备、新基建、新业态应用市场的主力军。这对国内一众车联企业无疑是重大利好。

事实上，我国对自动驾驶的研判较早，行动迅速，顶层设计已不断完善。例如，今年2月，交通运输部与发改委等11部门联合出台了《智能汽车创新发展战略》。其次，技术研发中心重点专项实施亦稳步推进，标准规范制定正有力推进。第三，测试验证工作的布局也稳步展开，目前全国已有6家封闭场所测试基地，例如，2018年2月，由千方科技牵头，联合汽车、通信、互联网、交通等京冀地区10家龙头企业发起成立的北京智能车联产业创新中心，打造了全国首个面向自动驾驶车辆的研发测试、能力评估的封闭测试场地。

此外，试点示范工作也积极推进中，“围绕基础设施的智能化、陆运一体化、车路协同等前沿的技术方向，推动5G通信和北斗导航等技术的应用，结合2022年冬奥会和2022年将要在苏州召开的第29届世界智能交通大会，会同北京、上海、河北等一些地方在京礼高速、东海大桥、雄安新区等推进一批自动驾驶和车路协同试点项目。”事实上，早在2017年6月，北京智能车联产业创新中心就在北京亦庄建成国内第一条基于实际道路的V2X智能网联测试道路。截至2019年底，该中心累计为13家自动驾驶企业77辆车发放一般性道路测试牌照；首次为百度40辆车，发放了允许载人测试的联席审查意见；测试里程超过100万公里。

“要想富，先修路”没有过时，也不会过时，因为路永远是基础设施，高质量的发展，离不开高质量的交通；而高质量的交通，离不开高科技企业的共同努力。智慧化浪潮正浩浩荡荡奔涌前来，既是战略机遇，也是重大挑战，必须以大数据、人工智能、云计算为基础，坚持技术创新与应用驱动的融合协同，既坚定技术创新战略定力，又重视客户需求、用户体验，才能全面打通智慧交通全产业链，助力出行更安全、更便捷、更高效。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)