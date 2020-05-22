2019年减税降费2.36万亿元 代表委员热议工作成效

人民网北京5月22日电 （记者车柯蒙）5月22日，李克强总理在《政府工作报告》中指出，2019年我国供给侧结构性改革继续深化，重要领域改革取得新突破。减税降费2.36万亿元，超过原定的近2万亿元规模，制造业和小微企业受益最多。

代表委员们积极评价2019年至今的税收工作成效，畅谈对税务工作的切身感受，“减税降费”、“税务战疫”、“税收数据”和“便民春风”成为两会代表委员们热议的税收关键词。

“减税降费”：助民营经济大有可为

伴随超2万亿元更大规模减税降费在2019年落地，“减税降费”成为代表委员眼中第一个关键词，来自企业界、经济界的代表委员们主动晒起2019年的减税降费账单，展现他们对未来发展的信心。

“2019年，TCL享受各项税费优惠政策，减免税费累计约24亿元，出口退税超过50亿元。”全国人大代表、全国工商联副主席、TCL科技集团股份有限公司董事长李东生谈及2019年企业的发展深有感触：“2019年我们在惠州的新项目上投入了大量的设备，税务部门得知后第一时间辅导我们办理增量留抵退税，总额达1.87亿元，为我们进一步提升企业核心竞争力提供了资金保障。”数据显示，TCL2019年全球电视机销量突破3200万台，继续保持全球第二位。

在民营经济大省浙江，减税降费工作的全面落实和精准落地更像是一次全新的机遇。“一系列减税降费政策持续落地，税务部门无微不至的宣传辅导和高效便捷的信息化建设，让我们足不出户就能懂政策、办好事、享优惠。” 全国人大代表、浙江省侨联副主席陈乃科分享了他对减税降费政策的感受。

2019年浙江全省新增减税降费近2000亿元，正是“减税降费”这颗定心丸，陈乃科选择 “回归”国门，深耕国内文旅产业，并在家乡投资兴业。

“税务战疫”：加持企业复工达产

“在特殊时期，我们企业更应该想到，国家需要什么，我们的价值是什么。”全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠说。依托已有的智能装备和精密模具生产线，格力电器仅用16天，就实现了防疫物资生产设备的自主设计生产。3月21日，首批60台针对新型冠状病毒研发的空气净化器刚下线，格力电器便立刻将其捐赠给武汉定点医院。

董明珠表示，企业能够勇于承担社会责任离不开税务部门长期以来的支持，以本次出台的支持疫情防控税费优惠政策为例，珠海税务部门制作了一系列解读微课，并及时辅导企业享受捐赠和防疫物资生产等相关税费优惠，仅阶段性减免社保费一项，企业2-6月预计共可减免2300余万元。

陶然居集团受到此次疫情影响，其主营的餐饮受到较大冲击，企业经营一度陷入困境。“真金白银”的税费政策支持，帮助企业渡过难关。今年以来，陶然居集团总公司及总部直属门店享受税费减免127万余元，集团其他分公司、子公司享受税费减免121万余元。

“餐饮行业是受疫情影响较大的行业，国家及时给予了相应的税费政策支持，对企业而言可谓是雪中送炭。”全国政协委员、重庆工商联副主席餐饮商会会长、重庆陶然居饮食文化（集团）股份有限公司董事长严琦对税务部门积极应对疫情“大考”的表现予以积极评价。

“税收数据”：为脱贫攻坚提速增效

2020年是脱贫攻坚全面收官之年，受疫情影响，各项工作任务更重、要求更高、难度更大。冲刺阶段，如何啃下最后的“硬骨头”，如何巩固成果、防止返贫，成为代表委员们的热议话题。

“农产品难销，工资难发，农户难过，我心里难受。”谈及疫情带来的影响，全国人大代表、高州市果留香石榴专业合作社法人代表温锦玲连用了4个“难”字来描述。

2017年，温锦玲响应当地政府精准扶贫、精准脱贫的号召，采取“合作社+基地+农户”产业化经营模式，带动当地100多户贫困户脱贫致富，目前年收入人均达2万余元。

突如其来的疫情让鲜果滞销，农户收入骤降，温锦玲所在的合作社也面临巨大损失。正当她心急如焚的时候，当地税务部门带来好消息：依托税收大数据查询筛选，找到一家扶贫电商企业和一家石榴加工公司，可以帮助合作社打通鲜果销路。

“这是一场及时雨，让我有信心带领村民度过疫情‘寒冬’，早日脱贫奔小康。”温锦玲告诉记者。

“便民春风”：高效便捷办税服务

1994年出生的全国人大代表袁海波，是云南籍务工人员中的名人。2020年，袁海波有了新打算。“我打算回乡创业了，国家出台的小微企业普惠性税收减免政策和深化增值税改革相关政策为我们这样回乡创业的农民工送来了大礼包。大量业务可以通过网上办理，领取发票甚至可以‘包邮’……云南税务部门高效便捷的便民春风，为和我一样的农民工创业提振了信心。”袁海波表示。

在位于东海之滨的舟山，全国人大代表、岱山抲鱼人渔业专业合作社党总支书记、理事长夏永祥也为税务部门便民服务点了个赞。由于地理环境限制，舟山的纳税人常常需要“漂洋过海”办税，舟山税务部门创新推出“云上课堂”作为明星产品，将线下纳税人学堂搬到纳税人的电脑上、手机里，满足海岛纳税人随时随地学习的要求。

“既有国家减税降费的政策支持，又有税务部门的倾情服务，咱们海岛纳税人的办税体验迎来了翻天覆地的变化！” 夏永祥表示。据了解，浙江税务部门在2019年底“最多跑一次”税费事项“网上办”“掌上办”100%全覆盖的基础上，全面拓展“非接触”办税，今年一季度，全省综合网上办税率到95%，比去年提高7个百分点。

李克强总理在《政府工作报告》中指出，今年继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，新增减税降费约5000亿元。前期出台六月前到期的减税降费政策，包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，减免民航发展基金、港口建设费，执行期限全部延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到明年。预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

国家税务总局相关负责人表示，下一步，税务部门将按照党中央、国务院决策部署，认真听取广大代表委员意见建议，高效落实各项支持疫情防控和促进经济社会发展的税费优惠政策，加大减税降费力度，持续优化税收营商环境，为实现“六稳”“六保”目标贡献税务力量。

(责编：车柯蒙、孙阳)