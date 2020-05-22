2020数字中国产业发展报告：信息通信产业引领全球经济创新发展

人民网北京5月22日电（记者毕磊）21日上午，中国信息通信研究院携手数字中国产业发展联盟召开“数字中国产业发展在线论坛”，并发布《2020数字中国产业发展报告》（以下简称报告）。报告指出，我国信息通信产业增长动力强劲，信息通信技术（ICT）加速释放融合创新活力，信息通信产业引领全球经济创新发展。

数字化浪潮迎来与实体经济融合新进程

报告指出，当前全球科技创新进入空前密集活跃时期，数字化浪潮迎来与实体经济深度融合的新进程，加速重塑全球创新版图和产业结构。在这一过程中，香农定理、摩尔定律逐步逼近理论极限，各类数字技术不断冲击自身发展天花板，探索以学科融合、技术融合、产业融合为特征，以万物互联、万物感知、万物智能为目标的发展路径。但是，新原理、新材料、新工艺等革新实用化尚需漫长探索，各领域应用需求与现有基础技术能力之间的供需差距愈发突出。未来，以自动驾驶、人工智能应用等为代表新兴产业多样化需求，将成为驱动数字技术创新发展的关键动力。

从计算模式上看，随着人工智能等应用的快速发展，数据量爆发式增长和计算模型的复杂多样，各领域对算力的需求大幅提升，打破了一段时期以来计算能力的供需平衡，创新应用的多样性和异构需求，成为促进计算模式向专用架构拓展的主要动力。

从网络演进上看，以人工智能、5G、云计算为主导的数字技术正不断加速万物互联的时代进程。信息网络从以数据传输为核心的网络体系，逐步演进为感知、传输、计算、交换融为一体的数字基础设施。海量的设备和数据给计算带来了巨大的挑战，特别是随着摩尔定律极限的逐渐逼近，算力已成为比流量更为宝贵的基础资源。然而，以连接为导向的传统网络由于更多的着眼于流量的传输，无法实现网络中算力资源的高效利用，云、边、端三级的计算架构更多专注于单一节点的计算能力，在横向、纵向的全网算力资源协同方面存在不足。此外，应用层由于无法精准掌握网络算力的实时分布，难以实现动态、随需的泛在计算。

可以看出，随着算网融合发展趋势的进一步推进，算力感知网络将核心诉求从连接能力逐步扩展到计算能力，将服务内容从提供流量逐渐扩展到提供算力等更加丰富的联网信息资源，使海量的应用能够按需、实时调用不同地方的计算资源，实现连接和算力在网络的全局优化。如今，我国的算力网络由理论概念正式迈入现场试验时代。

报告指出，随着万物互联时代的到来，边缘设备正在从以消费为主的单一角色转变为兼顾数据生产和数据消费的双重角色，在收集数据的同时也要承担预测分析和智能处理等功能。而随着5G网络切片技术的融入，边缘网络虚拟化可编排的自组织能力将得到进一步提升。在工业互联网、自行驾驶等领域，越来越多的科技公司以软件平台为切入重点，通过嵌入式系统开放API和SDK的方式，支持客户根据自身需要进行二次开发集成，从而构建对异构智能终端设备的集中调度和管理控制。未来，基于边缘智能的数字孪生平台，将会进一步深化物理世界和信息空间的集成，成为数字化转型和第四次工业革命的重要载体。

另外，主流厂商加速布局边缘计算平台，积极打造核心生态。除此之外，布局边缘侧操作系统，抢占终端的聚合点也是软件平台构建产业生态的主要方式之一。

从创新模式上看，近年来，国内外科技巨头不约而同地将开源开放提升到战略层面，持续加大技术和资本的双重输出。这也促进了开源创新生态逐步贯通了软硬件领域的供应体系，开源化对产业发展的影响将迎来新阶段。

信息通信产业引领全球经济创新发展

报告指出，全球信息通信产业正步入稳中向好的提质阶段。从全球经济领域各类排名数据来看，产业内生动力强劲、企业经营质量不断提升，并持续引领全球创新发展，成为驱动全球经济发展的重要力量。

从规模看，据2019年《财富》世界五百强榜单数据，全球共有55家ICT领军企业上榜，ICT领域总营收规模为3.94万亿美元，占五百强企业总收入比重达12.1%，规模较上一年增长8.6%。从效益看，上榜ICT企业2019年净利润总额达4132亿美元，净利润率达到10.5%，远高于其它行业6.1%的平均水平，其中净利润率排名前两位的美光和脸书均为ICT企业。从成长看，超半数ICT企业排名较去年有所上升，且总榜单排名提升最快的5家企业中有2家是ICT企业，其中阿里巴巴则从300位跃升至182位成为上升最快的ICT企业。回顾近十年《财富》榜单，可以看到自2011年以来ICT入榜企业就保持在50家以上，2019总收入占五百强企业总收入比重较十年前稳步提升2.6%，榜单中以ICT企业为代表的“科技”元素含量正不断加大。

从估值表现看，ICT企业深受市场和资本的青睐。在全球市值前百强企业中，有28家ICT企业，市值占比接近40%，其中，有7家ICT企业进入前十强。在全球独角兽榜单中，从事金融科技、云计算、人工智能领域的ICT相关企业占据绝大多数，总估值超过1.4万亿美元 。

而ICT为全球创新最活跃的领域之一。数据显示，2018全球创新企业1000强榜单中 ，共有335家ICT企业，研发投入合计超过三千亿美元，占总研发投入比重接近40%；平均研发强度为7.6%，是其它行业上榜企业的两倍多。其中，前十名中有6家ICT企业，亚马逊已连续两年位居榜首。

2019《财富》榜单的ICT企业中，互联网服务企业收入占比首次突破15%，五年间增长超11个百分点，占比仅次于而电信、电子两大业务领域，软件服务领域也实现稳步提升。从企业业务看，以云计算、内容服务为代表新兴服务业务成为ICT企业布局与转型的重点，如微软以大力布局云计算和企业级服务为锚点完成战略转型升级，苹果也正逐渐将重心转向软件服务以及数字内容业务。

另外，榜单中ICT企业的区域分布为亚洲30家、美洲18家、欧洲7家。美国企业稳中有升，企业数量从五年前的14家增至17家，总收入五年间保持平稳增长。日本企业缓慢下滑，企业数量较五年前的减少一家，总收入每年均呈现小幅下降态势。中国企业群体跃升，2019年我国有17家ICT企业上榜（含台企），与美国并驾齐驱，远超其他国家。其中，14家企业排名都有不同程度上升，4家企业位列利润榜前50。

计算机服务贸易规模最大且最为活跃

报告显示，2018年以来，全球贸易形势愈加紧张，严苛的进出口限制对全球贸易发展造成了影响。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计显示，全球商品和服务贸易出口量增速从2017年的4.1%直降到2018年的2.5%。世界贸易组织（WTO）在最新报告中也指出，2019年全球货物贸易量初步估算下降0.1%。受此影响，全球ICT商品和服务贸易曲折前行，特别是作为经贸摩擦焦点的ICT商品贸易受到了一定程度制约。而在全球数字化、网络化、智能化发展驱动下，ICT服务贸易 依然保持活跃态势，出口增速明显高于商品贸易，欧盟、印度、中国、美国ICT服务贸易频繁往来，计算机服务带动整体ICT服务强势增长，从全球服务贸易细分领域中脱颖而出。

从总量来看，2018年全球ICT商品出口贸易同比增长约9% ，增速较2017年下降约3个百分点。分领域来看，得益于云计算的迅速发展，计算机及外围设备出口额增长最快，较2017年同比增长12%以上。电子元器件作为ICT商品贸易中规模最大的门类，2018年受下游厂商大量备货因素推动，依然保持较高增长势头。其中，集成电路的需求最为旺盛，出口总额较2017年同比增长约14%。消费电子设备（如电视、音箱等），由于传统产品天花板效应凸显，同时新兴产品尚未形成规模效应，出口增速不足3%。但细分新兴领域发展势头良好，包含VR设备在内的视频游戏设备2018年全球出口额较上年增长近6%，以苹果AirPods为代表的TWS耳机市场迎来爆发式增长，为全球消费电子设备贸易发展储备新动能。受贸易限制和市场疲软的双重影响，2018年通信设备出口增速同比下降近3个百分点。但随着5G在全球范围内的加速部署，预计未来几年通信设备的整机出口规模将会大幅提升，同时受人工智能、边缘计算等技术的带动，电子元器件出口有望保持稳健增长态势。

2018年全球服务贸易出口额高达5.63万亿美元 ，增速达7.7%,连续第二年实现强劲增长。ICT服务贸易作为商业服务贸易中最具活力的细分领域，2018年出口额达6065亿美元 ，同比增长15%。分领域看，计算机服务贸易规模最大且最为活跃，2018年出口总额占ICT服务贸易的78%，并实现17%的高速增长；信息服务在ICT服务贸易中的占比虽仅有6%，但较上年增长了15%；2018年传统电信服务以4.4%的增速告别连续几年的负增长态势，一定程度上提振了行业发展信心。分区域看，欧盟的ICT服务贸易最为活跃，2018年出口额高达3285亿美元，同比增长15%；印度依托自身IT服务优势位居第二；中国以471亿美元的ICT服务贸易出口额位居第三，同比增长69%，增速远高于其他经济体。

形成五种类型创新资源精准供给模式

从最新统计数据来看，2020年第一季度全球互联网服务业披露的融资总交易金额达360亿美元，融资案例近4300起。虽然受到全球市场避险情绪的影响，但创新孵化生态倾向早期投资项目，且分布格局稳定，有利于新兴业态和小微企业创新发展。

报告显示，美国、中国是全球投融资市场最活跃的市场，长期位于全球投融资第一梯队，一季度总交易金额分别为162亿、51亿美元；英国和印度位于第二梯队，总交易金额分别为25.9亿、26.4亿美元。本季度全球超过1亿美元的融资案例共有66起，融资金额178亿美元。此外，中国、印尼、美国、新加坡、印度、英国等国家均有企业获得超过5亿美元融资，互联网投融资全球化趋势显著。

报告指出，建立并维护高效、活跃的创新孵化生态是信息通信产业蓬勃发展的动力源泉。面对技术创新从研发到落地的漫长过程，不仅需要投入大量时间和资源，更需要打通创新项目与现有行业之间的连接通道。作为提供创新资源的主要载体，全球顶尖创新孵化生态不仅具有全方位、全周期整合创新要素的能力，更注重根据孵化方向的不同差异化创新资源的供给，以实现人力、资金以及信息的高效互动。

具体来看，根据偏重行业及其运营模式，逐渐形成了五种类型的创新资源精准供给模式，每种类型的资源配置方式各有不同。

类型一：面向消费端的创新孵化。此类创新孵化侧重于孵化面对消费者（2C）的创业团队，对于团队的筛选和培养是其最关注的方面。相对应地，此类机构在运营导师系统和培训体系上也会有很大的投入。

类型二：面向企业端的创新孵化。此类创新孵化侧重于孵化面对企业端需求（2B）的初创公司，非常关注与企业资源的关系建立与长期合作。比较典型的企业端创新孵化机构会推出由企业赞助的主题加速器项目，直接为企业寻找对口的初创公司进行孵化。

类型三：垂直型创新孵化。此类创新孵化只定位于特定行业的创新项目。比较典型的垂直型创新孵化项目一般出现在硬件领域或者某尖端技术领域。因为硬件和某些专门技术的孵化需要长期投入，该类创新孵化会集中资源专注于初创公司产品的打磨，对全职导师有很高的要求，更侧重于通过导师的培训帮助团队改良产品。

类型四：研究型创新孵化。此类创新孵化生态隶属于研究型大学。研究型大学拥有极其丰富的资源和创业人群，十分适合孵化创新项目。因此，该类创新孵化生态可以便利的借助学校的科研资源和实验室资源；但由于学校资金有限，较难直接给予项目资金帮助，往往需要借助外部基金。此外，在选择项目时，因为创新孵化机构的创办初衷是为校内人群提供创新支持，会要求项目团队和学校有一定关联。

类型五：创业加速器型创新孵化。这类创新孵化在提供加速服务的同时也大量投资成熟的项目。其一般比较看重已有产品的、市场的较为成熟的企业，并将自己的业务重点定位于为初创公司提供市场服务，与大型企业搭建桥梁等。

(责编：毕磊、夏晓伦)