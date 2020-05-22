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我国信息通信产业稳中有进 将迎高质量发展黄金期

2020年05月22日12:37  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月21日电 （记者乔雪峰） 近日，中国信息通信研究院发布了数字中国产业发展报告（2020年）——信息通信产业篇，报告指出，信息通信产业作为数字时代的基础性、先导性行业，是推动各行业数字化转型、建设“数字中国”的关键支撑。

报告显示，作为世界网络大国，我国信息通信产业总体稳中有进。综合分析上市企业数据可观察到，我国产业稳中有进，产业提质增效成果逐渐显现、产业集群化发展格局初步成型，新兴领域创新突破引领高质量发展。未来，机遇和挑战并存，信息通信产业将迎来高质量发展的黄金时期。

市场活力：上市企业提质增效成果逐渐显现

ICT上市企业作为市场表现活跃且广受关注的企业群体，不仅汇集了众多大体量的头部企业，也因其技术含量高、涉及热点领域多，而常得到资本的热捧。

我国ICT上市企业是指对外提供信息通信（ICT）相关产品、服务和解决方案的中资上市公司（证券交易所不限于中国境内）。截至2019年底，我国ICT上市企业共计974家（包含在海外股市上市的中资企业）。其中有533家企业公布年度业绩报告，市场规模占到八成以上。

面对行业下行压力与外部环境不确定性，我国ICT上市企业在资本的助力下积极探索新发展道路，推动提质增效转型，取得了初步的成效。

经营质量持续提升。2019年我国ICT上市企业实现营业收入6.79万亿元，同比增长11.8%，增速较去年同期下降5.2个百分点，行业增速持续下探，但整体的发展质量正不断提升，呈现出三方面特点：资产结构稳定、资产负债率较为健康、盈利水平提升。

总体格局调整优化。从领域分布看，服务业务占比不断提升。其中，上市互联网信息服务企业收入总规模达2.35万亿元，同比增长25.4%，成为增长最快的业务，净利润率达15.6%，也是利润率最高的领域。从地域划分看，各个区域发展特征鲜明。东部地区ICT上市企业全年实现累计收入6.41万亿元，同比增长11.6%；中部地区全年收入同比增长24.6%，成为全年增速最快的区域。此外，上市企业行业集中度略有减弱趋势，收入排名前二十的头部累计收入占比持续下降，较去年下降2.4个百分点。

融资能力进一步加强。市场表现企稳回暖。截至2019年底,我国上市ICT企业总市值为23.19万亿元，较去年年底增长40.2%；季度日均成交量为116.3万股，较去年同期下降9.6%；从各季度看，全年呈现震荡回暖的走势，一季度迅速攀升至20.7万亿元，二季度则出现较明显回落，随着宏观环境不利因素逐渐消退以及新增上市企业的逐渐增多，整体市值缓慢回升，至十月末已突破一季度末的规模。融资渠道加快拓宽。

区域集聚：产业集群化发展态势初步形成

报告提出，产业集群已成为推动区域经济发展和产业进步的重要组织形式。据初步统计，目前我国已有37个城市初步形成具备一定规模的信息通信产业集聚区，产业集群推动区域经济发展的作用正日益突显。

重点城市成为集群发展主力军，增长极的作用显著增强。据测算，由于产业集群的带动效应，集群重点城市已经成为当前我国信息通信产业发展的“主力军”，其产业增加值占全国比重达11.6%。信息技术的蓬勃发展也有力拉动当地经济，这些城市的GDP占全国比重接近30%。

产业集群有力拉动新增投资和就业。各地高度重视产业集群式发展路径，着重“强链、补链、建链、延链”等项目引进和培育，未来3年计划新增总投资额将超过1万亿元，对全国固定资产投资增速贡献度将超过10%，新增中高端就业岗位超过10万人。

产业集群有力突出城市主体功能。杭州市信息技术服务、合肥市新型显示、上海市浦东新区集成电路、北京海淀区人工智能等若干产业集群正在形成一定的世界影响力；湖北武汉下一代信息网络、江西赣州新型功能材料等逐步形成在全国具比较优势的产业集群；重庆、成都、西安等城市，也在高端装备、大数据等领域形成一批独具特色的集群。

重点领域：关键共性技术支撑产业融合发展

5G创新发展全球领先。我国政府高度重视5G产业发展，《2019中央经济工作会议》提出要加快5G商用步伐，2020年3月中央政治局常委会会议再次强调,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。报告指出，在国家政策的大力支持下，产学研用单位相互配合，我国5G发展取得明显成效。据专利数据公司IPLytics最新报告显示，截至2020年1月，中国企业5G专利族声明量占比达32.97%，位居全球首位。截至2020年2月初，我国已有43款5G手机终端入网。中国运营商已在多个城市，多个行业开展5G试点，孵化出一批创新应用。特别是疫情期间，5G融合应用加速推进，5G远程医疗、教育、办公等应用为阻隔疫情传播和保障复工复产发挥了重要作用。

网络建设方面，截至2020年3月底，全国已建成5G基站19.8万个，套餐用户5000多万，预计全年新建5G基站超过50万个。与此同时，运营商加快5G网络共建共享进程。

工业互联网建设成效显著。中国既是制造大国也是网络大国，发展工业互联网具备良好的产业基础和巨大的市场需求。在上层政策的指引下，产业各方积极响应,推动网络、平台、安全三大体系初步建立，形成良好开局。平台方面，目前已培育工业互联网平台超过百个，其中具有一定区域和行业影响力的超过70个，重点平台的平均工业设备连接数突破69万台、平均工业模型数突破1100个、平均工业APP数2120个。安全方面，国家、省、企业三级协同的安全技术监测体系基本建成，全国21个省已建设了省级安全监测平台，工业互联网安全监测预警处置能力基本形成。

车联网发展形成中国新势力。依托网络通信产业的技术优势、电子信息产业的市场优势和汽车产业的规模优势，我国车联网产业得到快速发展，产业链主体不断丰富，技术创新日益活跃，产业规模持续扩大，融合创新体系初步形成。技术创新方面，车联网通信技术实力不断增强，汽车电子细分领域实现突破。

产业融合方面，传统汽车产业向数字化、网联化、智能化不断迈进，ICT企业依托自身优势布局自动驾驶，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商加速汽车网联化进程。物流运输和配送服务两个领域发展最为迅速，限定区域内低速无人车有望率先实现商业化落地。

全球化发展：迎难而上积极寻求海外市场机遇

报告显示，2019年作为5G商用元年，各国都在数字经济领域持续发力，中国信息通信企业积极寻求海外市场机遇，主动应对全球经贸环境不稳定等因素影响，与不少国家和区域都建立了良好的合作伙伴关系，形成互利共赢的良好局面。

对外投资呈降速保稳态势。2018年中国对外直接投资1430.4亿美元，同比下降9.6%，其中数字经济领域企业对外直接投资出现一定程度下降。一方面，数字经济发展迅猛，对外投资可以充分发挥国外渠道资源作用，进行全球范围内的资本最优配置；另一方面，贸易壁垒盛行，各国政府逐渐重视本国数据的保护，在一定程度上限制了全球数字经济价值链整合。

国际化建设项目和服务不断增加。在我国数字经济企业“走出去”过程中，建设项目和数字服务是必不可少的环节，如网络规划、施工维护、智慧城市、数字社会、数字民生等项目，在全球数字化进程中影响力不断提升。从“一带一路”沿线的行业分布来看，对外投资资金流向信息传输、计算机服务和软件业的占比达到34%。

数字服务企业抱团出海迈向深度融合新阶段。国家支持和鼓励具有竞争优势的互联网企业联合制造、金融、信息通信等领域企业率先走出去，通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式，相互借力，共同开拓国际市场。

当前，通信设备和智能终端企业已经率先“走出去”并已经确立了全球市场领先优势，树立了良好的中国ICT品牌形象，移动互联网也在多个细分领域实现全球领跑，助力我国数字文化产业走向世界。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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