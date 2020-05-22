杨传堂：有信心在9月底前完成交通脱贫攻坚的兜底性任务

人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰） 新冠肺炎疫情突如其来，四万多名医护人员乘坐飞机、高铁，千里赴戎机；全国各地的货车司机日夜兼程运送物资，驰援武汉；快递小哥穿街走巷，为宅在家里的人们送上生活必需品……公路四通八达，铁路纵横交错，民航、水路全面发展，给抗击疫情提供最重要的基础设施保障。

5月21日，交通运输部党组书记杨传堂做客中国之声，介绍了交通运输服务保障疫情防控的举措成效，畅谈了交通运输服务“六稳”“六保”、打赢脱贫攻坚战、服务国家战略、加快建设交通强国等话题。

谈抗疫保障

累计向湖北运送防疫物资和生活物资157.82万吨

“疫情发生时，正值春运，病毒传播速度快，再加上人员大范围密集流动，交通运输部果断采取‘一断三不断’等措施，全力保障应急运输、春运错峰返程，高峰时有近80万交通运输战线的干部职工奋战在抗疫一线。”杨传堂表示，全体交通人上下同心、攻坚克难，为打好疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供了坚强保障。在这场没有硝烟的人民战争中，交通场站就是抗疫前线，交通工具就是移动战场，路网航线就是战斗一线，交通人就是英勇战士。

交通运输系统推出铁路“七快速”、公路“三不一优先”、水运“四优先”、民航客运“减而不断”货运“运贸对接”及邮政“绿色通道”等政策措施；成立物流保障办公室，24小时运行，一事一处理，保障应急运输。1月27日至5月13日，累计向湖北运送防疫物资和生活物资157.82万吨，生产物资301.65万吨。

杨传堂表示，在疫情防控的紧要关头，那些向疫情严重地区运送物资的交通人，就像白衣战士一样，也是最美逆行者。

疫情期间，交通运输行业全力保障春运错峰返程，组织发送“点对点”直达包车、铁路专列、民航包机等，累计开行返岗包车19万趟次、运送农民工超过433万人，严格把客座率控制在50%以内，保障人民群众生命健康。

“这是一次为生命让座的春运，也是一次为民生让利的春运。”杨传堂说。

当前，交通运输行业正全力外防输入、内防反弹，实施口岸“通货停客”策略，做好航空、陆路、港口口岸和运输环节疫情防控的同时，统筹各种运输方式保障国际物流供应链畅通。

交通运输部会同外交部、工业和信息化部、商务部等12个部门成立了国际物流工作专班，24小时实体化运行，及时协调解决国际物流供应链中存在的问题。

“目前，我们研究制定了43个重点国家援外物资运输保障方案。”杨传堂介绍，铁路的“中欧班列”、民航的“客改货”、国际道路运输的“货通客停”、国际航运的“加快周转”等都取得了较好的效果，下一步将加强与重点部门和重点企业的需求对接和运输保障，全力保障国际物流供应链稳定畅通。

谈脱贫攻坚

有信心在9月底前完成交通脱贫攻坚的兜底性任务

“今年3月6日，习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上指出，贫困地区群众出行难等长期没有解决的‘老大难’问题普遍解决，还生动对比了前几年和这几年到贫困地区实地考察调研的感受和体验，说是‘看到了实实在在的变化，道路平坦通畅’‘心里非常高兴’。”杨传堂表示，习近平总书记始终牵挂着老百姓家门口那条路好走不好走，交通运输部认真贯彻总书记重要指示批示精神，将一条条致富路通到大山深处、修到了乡亲们的家门口，也让乡村因路而兴、因路更美。

“党的十八大以来，交通运输部投入车购税资金5927亿元，带动全社会完成农村公路投资26793亿元，新改建农村公路188.8万公里。可以说，‘四好农村路’是新时代当之无愧的超级工程，这个超级工程修的是路，改变的是农村面貌，联系的是党心民心，巩固的是党在农村的执政基础。”杨传堂说。

截至2019年年底，全国具备条件的乡镇和建制村100%通硬化路，贫困地区具备条件的建制村通客车率达到99.6%。交通运输部定点扶贫的四川省小金、黑水、壤塘、色达四县已顺利摘帽，对口支援的江西省安远县也已经摘帽，牵头联系的六盘山片区61个县中有55个县已摘帽。贫困地区“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通基础设施网络加快形成。

如期打赢脱贫攻坚战已进入倒计时。目前，除西藏外，全国仅剩272个具备条件的建制村未通客车，西藏还有12个具备条件的乡镇、59个具备条件的建制村未通客车。杨传堂表示，今年要实现所有具备条件的建制村通客车。

“我们有信心、有能力克服疫情影响，在9月底前完成所有脱贫攻坚目标任务。”杨传堂说，“我们还要统筹做好服务脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，推动交通建设项目更多向进村入户倾斜，让老百姓家门口的路越来越好走。”

谈交通强国建设

开放“大舞台”形成一批世界一流的品牌工程

贯彻落实《交通强国建设纲要》（《建设纲要》），当前重点是在抓规划、抓项目、抓试点上下功夫。

杨传堂介绍，交通运输部将编制好《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》（简称《规划纲要》）和“十四五”综合交通运输规划，其中《规划纲要》与《建设纲要》相辅相成，是“姊妹篇”，共同构成加快建设交通强国的纲领性文件。

“《规划纲要》一个重要突破就是把管道运输纳入了综合交通立体网规划。”杨传堂表示，将统筹铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等基础设施规划建设，重点推进网络化布局、一体化融合、高质量发展、现代化治理，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率。

抓项目，主要是加快重大工程项目储备和建设。着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，加快推进川藏铁路、深中通道等一批具有标志性的重大工程。

“《建设纲要》印发后，各地在开展试点工作方面都展示出了很高的热情，江苏、浙江等地已制定交通强国建设试点实施方案。” 据杨传堂介绍，交通运输部已经确定了两批共计34家试点单位，将继续压茬推进试点工作，试出好的经验做法，加快复制推广，形成一批特色鲜明、世界一流的品牌工程，一批具有代表性、典型性的标准规范，为加快建设交通强国提供样本借鉴。

“交通强国试点工作，不是封闭的‘小圈子’，而是开放的‘大舞台’。”杨传堂欢迎与交通运输相关的政府部门、企业、高校、科研机构等积极申报，凝聚全行业全社会共同加快建设交通强国的正能量。

当前，新基建成为热词，交通运输是新基建的重点领域。杨传堂表示，自动驾驶技术、无人配送系统、自动化码头、城市交通大脑、新能源汽车充电桩、智慧停车系统，以及城际轨道交通等方面都大有作为。交通运输部将统筹传统与新型、存量与增量关系，实现资源共享、设施共建、空间共用，通过新基建挖掘传统基建潜能，补齐短板、提升效率。

杨传堂还就服务国家战略、新业态管理、轨道交通服务、冬奥会交通保障等话题，与听众进行了交流。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)