张雪丽：数据生产要素的流动性要远远高于传统生产要素

人民网北京5月22日电（记者乔雪峰）“我们要让数据要素能够产生最大的价值，就是要把要素作为一个商品让它在市场中能充分的流动自由的竞价，最终流向其可以产生最大价值的地方。”5月18日，中国信通院云计算与大数据研究所副所长张雪丽在推进大数据发展高级别研讨会上表示，数据生产要素化的过程来自于产业资源配置的状态，数据生产要素的流动性要远远高于传统的生产要素。

张雪丽表示，数据要素和其他要素之间有一定的协同关系，首先它会对其他要素产生一定的带动作用，也会有协同作用，数据要素可以发挥乘数作用。从理想状态讲各种数据可以通过正当的手段获取，并且可以充分融合，所以要具有可获取的特征。

张雪丽指出，当前在数据要素市场化配置过程中也是不够顺畅的，存在两种情况，一种情况就是无序流动，有大量的数据黑市，数据外泄比较严重。另外是数据冻结无法流动的状态，尤其是在政府的数据，合规的机构难以获得稳定的数据源，正常渠道的发展是受阻的，理想的状态是奔流水，达到自由流动的液态的状态。

针对上面的问题，张雪丽提出，当前数据要发挥市场价值，最主要的还是要流动起来，数据流通技术隐私计算近两年迅速成熟，以隐私计算中的多方安全计算为例，近年来随着算法协议的优化和计算能力的增强，初步拥有了商用可行性。

张雪丽还表示，数据的流通技术推动数据的交易市场呈现出一些变化，数据从可见到可用的状态，可以实现数据不出门。“我们在保证数据不出门的情况下通过验证请求我们反馈验证的结果，相比于传统的数据交易模式会更加安全可靠。”

张雪丽指出，从法规和监管的角度来讲，我国以个人信息保护为核心的数字保护法规体系已基本确立，无论是基本法律、行政法规、司法解释、个人信息保护条款、部门规章，推动了监管从大数据的市场向小数据集市过渡，为了符合监管需求逐渐做一些转变，传统的数据交易模式就是供方和需方的应用方式，中间有一个大型的撮合平台，但是存在的缺陷是供需双方互不信任，存在各种各样的风险，会导致交易量是低的、交易成本是高的。新的模式，可以自主寻找可信任的数据源，但也有些问题，一方面不敢提供给小型的计算平台，另一方面不敢使用来源不明的数据，这两种模式都存在一些问题，需要业界共同研究推进。

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