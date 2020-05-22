高新民：数据要素资源将成数字经济的核心战略资源

人民网北京5月22日电（记者乔雪峰） “未来，互联网行业的数据要素资源将成为数字经济最核心的战略资源。”18日，原中国互联网协会常务副理事长高新民在推进大数据发展高级别研讨会上表示，近年来我国互联网行业发展取得了丰硕的成果，数据要素流通以及以数据要素为基础的信息技术发展迅速，特别是在云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用上，互联网行业具备得天独厚的优势，汇聚了海量高价值的数据要素资源，形成了较为完善的数据治理技术基础，建立了数据驱动的应用模式。

高新民指出，市场扩展到数据符合整个国家要走高质量发展、推动经济的数字化转型、发展以数字经济为代表的新型经济，是一个非常重要的举措，数据要素市场化配置是促使数据流转的重要机制之一，也就是说数据流转有很多机制，其中市场化配置市场化机制是非常重要的机制。

高新民还表示，互联网产业是目前数据要素最大的拥有者或最有效利用的主体，有几点因素。第一，互联网的上半场是消费性互联网，消费互联网最核心的特征就是流量经济，而流量经济就是数据的规模、数据的速度、数据的覆盖面以及数据形成的稳定性、用户的黏性度都是这些企业的核心竞争力，因此这些企业在经营和服务过程中形成了数据资源的拥有者的绝对优势或天然优势。

第二，由于互联网技术特别是大数据技术云计算，现在发展到人工智能，这些互联网企业在数据环节上形成了闭环，围绕数据的采集、应用产生价值，整个数据的价值链每个环节都有巨大的技术创新和技术供给，比如现在的移动支付、电子商务、网购和对疫情防控的各种各样的用途，在国际上有非常突出的亮点。

第三，互联网企业创造了数据要素驱动的有效应用的服务模式，开始是从精准营销，后来发展到移动支付，我看过蚂蚁金服的风控，远远超过传统银行的风控模型和风控的控制点，互联网企业利用数据来进行风险控制，当前在抗疫里也可以体现出这方面，数据要素划为经济价值，划为社会价值，划为一种服务，做了很多工作。

高新民指出，数据要素成为生产要素有很多特点，因此把数据要素市场化的配置机制能够准确的定位，能够研究它的一些特殊性，能够有效的解决它的一些问题，真正推动数据的流转，推动数据价值的最大化非常有必要。

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