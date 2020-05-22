报告显示：国内市场空间广阔 具备培育新兴产业的丰厚土壤

人民网北京5月22日（许维娜）为加快数字中国、网络强国建设，中国信息通信研究院携手数字中国产业发展联盟21日召开“数字中国产业发展在线论坛”。会上，中国信息通信研究院发布《2020数字中国产业发展报告》，展现我国数字产业发展成效，充分探讨数字产业未来发展路径，汇报数字中国产业发展联盟工作进展，进一步发挥联盟平台作用。

其中，《数字中国产业发展报告（信息通信产业篇）》（下称“报告”）提出，未来机遇与挑战并存，加快构建更高层次、更加开放的信息通信产业体系。

报告指出，伴随着外源风险持续增大，产业发展格局面临深度调整。作为全球化分工最为充分、价值链较为复杂的信息通信产业，从原材料到最终产品的供应无疑受到较大冲击，未来产业供应链存在以区域为中心进行聚集的潜在趋势，进而影响产业价值链的布局和产业发展格局重塑。

我国作为网络大国，通过多年来不懈努力，信息通信产业形成多个“长板”领域，但基础技术产业体系薄弱和产业链短板问题依然突出，叠加全球政治和贸易格局的不确定性，未来外部形势依然严峻。需要在密切关注全球发展动向的基础上，主动弥补供应短板，从更多领域加深全球合作。

“面对这一难得发展机遇，率先恢复生产的中国企业将成为全球信息通信产业稳定供给的重要力量。”报告同时强调，变化带来风险的同时，也孕育着机遇。5G、工业互联网、云计算等新兴技术在此次抗疫中发挥重要了重要作用，信息技术与经济社会各领域融合发展带来的效率提升，让全社会推动数字化转型的共识达到新高度。居家隔离等措施进一步激发了在线应用的广泛需求，远程办公、视频会议、在线教育等互联网应用逐步成熟，5G+远程医疗、5G+智慧防控等行业应用场景逐步清晰，工业互联网融合应用赋能中小企业产能修复等新模式进一步扩大了新技术的落地推广。

报告分析认为，国内市场空间广阔，具备培育新兴产业丰厚土壤。

2019年全年，最终消费支出的贡献率为57.8%，消费仍是中国经济增长的第一拉动力。其中，信息消费作为创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的消费领域之一，不仅加速向广普及、全覆盖、高质量方向发展壮大，更有力激发其他消费领域释放潜力。

经过多年发展，我国信息消费扩大升级具备坚实基础，目前已建成全球最大规模的光纤和4G网络，全国行政村光纤和4G网络通达比例均超过98%，光纤宽带用户占比达93%，位居世界首位，4G用户规模达12.8亿，占全球4G用户比重超过30%。这都为孕育以信息技术为依托的新模式新业态提供了肥沃土壤、开拓了广阔空间。

从长期来看，我国消费市场规模大、潜力足、韧性强的特点和优势没有改变，消费升级方兴未艾。在国家一系列新举措密集支持下，新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售等消费新模式快速发展，人工智能、远程办公、“互联网+医疗健康”等新场景显著增长，有望孕育出新产业、新动能、新增长极。

报告还提出，要把握转型升级机遇，信息通信产业迈向更高层次。

近年来，我国逐步成为全球制造业第一大国，钢铁、汽车、计算机、手机等二百余种产量位居世界第一，部分行业实现国际领先，具备了向价值链中高端迈进的基础和优势。与此同时，我国产业政策体系也在同步完善，为产业转型升级提供了坚实的制度保障。未来，随着创新驱动发展战略深入实施、科技投入持续增加，我国经济转型升级的新动能将不断增强。

但质量和效益有待进一步提升。报告分析：一方面，核心技术受制于人的局面仍未根本改变，基础技术产业体系和高附加值环节“卡脖子”问题凸显。另一方面，产业升级既面临发达国家压力，也面临新兴国家追赶。

此外，报告指出，要完善市场营商环境，加快构建开放型产业体系。

据世界银行最新评估数据显示2019年我国营商环境跃居全球第31位，连续两年进入全球营商环境改善幅度最大经济体行列。与此同时，我国进一步扩大对外开放，取消增值电信领域国内多方通信、存储转发、呼叫中心3项业务的对外资限制，外商投资负面清单中制造领域减少至6个，明确汽车领域开放时间表和路线图，有效激发市场主体活力。

同时，作为130多个国家的最大贸易伙伴，我国坚持共商、共建、共享原则，积极融入全球生产体系，建设发展红利正在逐步显现。未来，要进一步加大全球合作力度，构建更高层次开放型产业体系。以“一带一路”建设为重点，推动基础设施互联互通，打造面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，形成产业合作的坚强支撑。推动信息通信领域的国际产业合作，以经贸、产业合作园区建设为切入点，务实推进数字经济、现代供应链、人力资本等领域合作。

(责编：许维娜、夏晓伦)