电商每周热点：电商活力日益激增 人才培养、行业准入需求迫切

人民网北京5月22日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：中国互联网经济活力与日俱增，代表建议大力发展直播电商，国务院扶贫办牵头组织消费扶贫云上行，人民网携手北创营聚焦新电商产业链条发展、整合资源、培养急需人才。人社部发布10个新增职业，电商主播等岗位成为“名正言顺”新职业。全国各地直播经济发展火热，但也亟需各方关注乱象问题，发挥监管职能，实现高质量可持续发展。

1、人大代表：大力发展直播电商释放消费潜力

今年全国两会上，全国人大代表、上海社科院副院长张兆安将提出关于“大力发展直播电商释放消费潜力”的建议。他表示，

从目前直播电商市场的热度可以预见，2020年的成交总额超过万亿元是大概率事件，直播电商将会直接推动消费增长，带来巨大的销售增量，但合规问题是现阶段直播电商的短板，将建议建立直播电商的自律机制、直播带货的监管机制、直播消费的选择机制、直播经济的公平机制。

2、国务院扶贫办牵头组织“520消费扶贫云上行活动”

近日，由国务院扶贫开发领导小组办公室指导，广东省扶贫办、广东网信办、中国社会扶贫网以及湖北、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等省（区）扶贫办共同主办的“战疫战贫与你同行”暨520消费扶贫云上行活动启动，本次活动自5月19日开始，6月30日结束，期间将组织淘宝直播、采购联盟、快手、拼多多、阿里、京东、淘宝、抖音、腾讯微视、微博、一亩田等主要商业网站，新媒体、网红直播等平台进行直播带货。

3、人民网“新电商人才发展计划”发布

5月19日，人民网新电商研究院携手北京大学创业训练营，共同发起“新电商人才发展计划”，将聚焦新电商的产业链条发展，关注资源集约、结构合理、协同发展的新电子商务生产体系、传播体系、商业体系以及培训体系。为产业深度融合发展提供强有力的政治建设和人才建设保障，并与全产业合作伙伴一起，齐力打造体现主流价值的产品形态、传播形态和商业生态，整合行业优秀资源力量，培养新电商领域急需人才。

（“新电商人才发展计划” 启动仪式现场）

4、论文代写藏身电商平台，买方卖方都要治

找论文代写的叫“客户”，当代笔的叫“写手老师”，拉生意的叫“客服”，转达写作要求的叫“主管”……一笔订单写手能赚几百到几千元不等，中介从中获利翻倍，论文质量随缘，“客户”交钱后被拉黑是常有的事。近日有媒体报道，每一笔论文交易背后都有完整的“产业链”。而“规避关键词，藏身于电商平台，诱导至社交平台交易”是当前论文代写生意的一贯套路。需要平台和监管部门联手遏制，不能任其在网络平台肆意招摇撞骗。

5、有赞CEO白鸦直播首秀：达成超亿元战略合作

5月18日，有赞CEO白鸦在爱逛平台进行直播首秀。战报显示，白鸦与多家品牌现场连麦，达成超过亿元的战略合作协议。当场直播总销售额超560万元，品牌商家客单价超500元，总观看人次超30万，并带动了微信爱逛平台商家新增用户超80%。

6、科创中国与淘宝特价版达成战略合作

5月20日中国科协旗下 “科创中国”和淘宝特价版在淘宝直播间“云签约”，双方将共同助力外贸工厂转型、产业带商家数字化升级，并推进淘宝C2M在产业带工厂落地。上周淘宝特价版发布的数据显示，自3月26日正式上线以来，已有超过28万外贸工厂入驻平台寻求外贸转内销。

7、Facebook进军电商领域，允许企业建立免费店面

5月20日据外媒报道，社交网络巨头Facebook宣布推出Shops功能，允许企业在Facebook和Instagram上建立免费店面，大举进军电子商务领域。

【媒体观察】

人民日报海外版：电商主播持证上岗了

近日，人社部发布10个新增职业，超过一半与互联网技术相关，其中在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的人员，被称作“互联网营销师”，其下设“直播销售员”，至此电商主播等岗位成为“名正言顺”的新职业，短期看，这适应了电商直播激发出的巨大人才需求；长期看，是迈出了专业化电商人才培养的坚实一步。这背后是互联网职业群体的不断扩大，更是中国互联网经济活力与日俱增的体现。

工人日报：直播带货能否保持长久火力

任何一个新鲜事物都有“保鲜期”，如不加以正确引导，直播带货很可能会像大多数网红一样“昙花一现”。如何将直播带货常态化，实现可持续发展，值得各方关注。

中国青年报：农特产品腾“云”驾“播”带货质量谁来把关

直播带货风起云涌，层出不穷的主播们想尽各种办法赢得消费者青睐，然而，直播带的货质量到底如何，能否禁得起消费者检验，无疑成为这种新的营销方式能否走远的关键。

工人日报：主播培训热，网红量产难

选择培训课程时要谨慎。目前培训课不成系统，所谓的培训师大都为了切割眼前的蛋糕，并没有真正的教学技能。一些网上发布的培训招生信息甚至可能是诈骗陷阱。此外，目前网络主播很多，新主播生存不易，并不是人人都能成为大主播，入行需谨慎。

新华网：力推现金消费券 天猫618购物节启动在即

消费券对经济的拉动作用，已在逐渐得到验证。3月以来，全国有超过100个城市通过支付宝发放数字消费券，平均“杠杆效应”超过8倍，最高达到15倍。这意味着，每1元支付宝消费券可直接拉动8元消费。

北京日报：快递柜超时收费行为合理吗? 电商平台应履行提示告知义务

消费者需求和利益保护是推动智能快递柜服务持续发展的最终动力。只有确保消费者自愿决定是否消费、消费什么、以什么方式消费，其需求才能真正得到满足，消费促进与升级才能真正实现。在满足消费者快件寄存需求过程中，小区物业、智能快递柜运营者、快递公司、电商平台以及业主委员会等各方利益主体应各司其职、切实维护好消费者合法权益。同时，政府有关部门应加强监管，对于违反邮政管理、物业服务以及消费者权益保护法等相关法律规定，侵害消费者合法权益和正当利益的，及时制止和查处。

(责编：毕磊、夏晓伦)