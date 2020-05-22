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麻辣财经：不设经济增速目标，对全面小康有影响吗？

——专访全国政协委员、中国人民大学校长刘伟

丁怡婷

2020年05月22日14:18  来源：全国党媒
 

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5月22日上午9时，十三届全国人大三次会议在人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告，明确了今年发展主要目标和下一阶段工作总体部署。

《政府工作报告》指出，当前和今后一个时期，我国发展面临风险挑战前所未有。国际层面来看，受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。从国内来看，国内消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大，企业特别是中小微企业困难凸显。

由于全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素，所以综合研判形势，今年的政府工作报告，没有提出全年经济增速具体目标。对疫情前考虑的预期目标，也作了适当调整。

政府工作报告提出，今年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。

不设全年经济增速具体目标，备受社会关注。如何理解今年政府工作报告中的新变化？如何完成经济社会发展的重点任务？麻辣财经第一时间采访了全国政协委员、中国人民大学校长刘伟，请他对相关热点问题进行解读。

一问：不设全年经济增速具体目标，主要出于哪些方面考虑？

刘伟：不设全年经济增速具体目标的原因，《政府工作报告》中也提到了，主要是因为全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素。

客观而言，在抗疫斗争中，为了人民生命安全和身体健康，我们国家在较短的时间内采取强有力的防控措施，控制住了疫情传播，但也为此也付出了巨大的经济代价。特别是我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，但境外疫情形势严峻复杂，对我国经济增长的影响范围有多广、时间有多长，仍然存在很大的不确定性。

今年第一季度，国内生产总值同比下降6.8%，特别是第二产业受到影响尤其大，供需两方面双重夹击，影响非常全面和深刻，短期看来很难恢复常态增长。应该说，今年受疫情影响情况特殊，本身也不适合和常规年份简单比较。再加上当前的不确定性，不设明确具体的经济增长指标，更切合实际情况。

因为，如果设定目标过高，那么下半年经济增长压力过大，虽然我们有充足的政策空间，但政策成本过高和潜在的后遗症问题，都可能对经济高质量发展不利。特别是如果把疫情发生之前，一些研究机构预测的5.5%－6%预期增速作为政策目标，那一季度GDP增速是同比下降6.8%，全年要达到6%或者以上，可能三、四季度至少要两位数以上的增长才能实现，这显然不现实。

如果目标设定过低，又有可能影响市场预期，因为无论是全面建成小康社会，还是保民生、稳就业，都需要一定的经济增长来支撑。所以，不设经济增速具体目标，是依据今年实际情况和经济发展规律，实事求是做出的决定。这不意味着经济增速不重要，更不是要放弃经济增速。

总的来说，不设定具体量化目标，有利于引导各方面集中精力扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。更重要的是，2020年经济社会发展目标根本在于实现决胜全面小康、打赢脱贫攻坚战等三大战役、完成“十三五”规划圆满收官等，经济增长速度应服从这些发展目标的要求。推进这些目标的实现，需要贯彻稳中求进工作总基调，“稳”的具体体现即“六稳”，通过推进“六稳”守住“六保”底线，为全面建成小康社会夯实基础。

二问：今年全面建成小康社会，这个目标能如期实现吗？

刘伟：虽然我们面临着各种不确定性，但今年全面建成小康社会的目标，还是能够实现的。

根据我们的测算，在2019年GDP增长6.1%的基础上，2020年经济增速保持在4%以上，就可以实现比2010年翻一番的目标。今年新提出的“六保”任务，也会在全面建成小康社会的短板领域发力，确保全面建成小康社会目标的如期实现。

受全球疫情影响，在供给需求双萎缩情况下，我们测算今年中国经济潜在增长率可能在3%－4%之间。在这个基础上，如果有政策刺激、制度变化、效率提升等各方面的努力，有可能达到4%以上。

需要强调的是，全面建成小康社会，不单单只有GDP这一个数量指标，关键在于“全面”。全面建成小康社会，它是一个综合性的目标，需要着重解决不协调、不均衡的补短板问题。从这个角度说，今年增长速度不用太高，主要还是经济发展质量问题。

近年来，我国经济在高质量发展方面取得显著成效，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等三大攻坚战取得重大胜利。这意味着，在同等的GDP增长下，新时代中国经济增长的包容性更强、发展质量更高，全面建成小康社会目标实现地更为充分。

此外，从国际影响力来看，在全球预计负增长的条件下，中国保持正增长，即使增长4%左右也是相当强劲的。如果这个增速能够实现的话，那么2020年中国经济占全球的比重，将从16%提高至17%左右，较往年明显提速。

三问：中国面临的风险挑战前所未有，应该如何应对？

刘伟：当前经济运行确实面临一些严峻挑战。主要表现在三个方面：境外疫情加速蔓延，对出口需求的压制；居民收入和就业预期恶化，对消费需求的压制；未来高度不确定性，对投资需求的压制。

从短期因素看，这些不利因素仍会对下半年经济产生影响。但同时我们也要看到，中国经济具有超强的弹性和韧性，主要体现在三个方面。

——中国拥有超大规模的国内市场优势，持续释放强劲的需求拉动力，发展空间看我国地区发展结构、资源禀赋差异较大，发展梯度效应明显，各地区发展潜力在不断释放。

——中国作为全球第一大工业国，生产体系完备、产业链完整，应对疫情冲击的适应能力和修复能力很强。

——以创新研发为基础的日益成熟的产业体系，持续打造经济的核心竞争力。

还有，2020年以来，中国要素市场化改革加速推进，社会主义市场经济体制加快完善，将充分释放新一轮改革红利，进一步激发市场经济活力。

需要强调的是，中国特色的制度优势，反周期和危机管控能力很强。一是中国特色的宏观政策体系，能够将短期波动与中长期增长合理布局起来；二是中国政策空间很大，对于一揽子扩张计划的规模，完全有能力与我们面临的实际问题和冲击的深度来匹配；三是中国政策协调能力很强，财政、货币、产业、区域、投资、消费、价格政策协调配合，能够有效统筹疫情防控和经济社会发展目标。

经过这么多年的发展，尤其是党的十九大以来，全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，我们为经济社会发展积淀了雄厚的物质基础，“十三五”规划大部分目标都提前实现。经济发展质量和水平得到了明显改善，也让中国经济发展面临新的机会。

四问：为何说守住了“六保”底线，就能稳住经济基本盘？

刘伟：2019年以后，我国经济增长速度进一步下滑，新常态下遇到的挑战加剧。加上世界格局变化日趋复杂化，尤其是疫情发生之后，我们在加大“六稳”工作力度的同时，首次提出“六保”，即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

“六保”可以看作是通过“六稳”工作要重点完成的任务，要达到的最终成效。

之所以说守住了“六保”底线，就能稳住经济基本盘，是因为“六保”涵盖微观与宏观、国内与国外、稳增长与防风险等多个方面，保持经济平稳健康发展，从而稳住经济基本盘。

表面上看，“六保”涉及居民就业、基本民生、市场主体等微观经济方面，但同时也包含了宏观经济的稳定。比如，就业问题和宏观经济速度相联系，没有一定的增长水平，保居民就业可能难以实现；再比如产业链供应链，不仅是企业之间的简单联系问题，也涉及国民经济循环，属于供给角度的宏观问题。而且，“六保”包含的保产业链供应链，实际上也不只是国内的产业链供应链，还需要进一步恢复和国际之间的产业联系。

“六保”还考虑到了经济发展的同时，我们的经济战略安全，因此特别强调了粮食和石油，在疫情给全球带来极大不确定因素的形势下，这是具备战略高度的考虑。

“六保”任务如果实现，我们基本的微观经济基础就能够巩固住，基本的宏观经济指标，包括经济增长速度、就业、物价水平、国民经济结构问题等，就能趋向均衡，宏观经济的基本面也就稳住了。

总之，“六保”的六个方面工作，实际上是一个有着深刻内在联系的、比较全面的体系。它涵盖的范围非常广泛，包含了微观与宏观、国内与国外、增长和风险、供给和需求等多角度。所以说要坚持底线思维，守住了“六保”底线，就能稳住经济基本盘。（人民日报中央厨房-麻辣财经工作室）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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