人社部：网络招聘行动发布岗位需求超过1700余万人次

人民网北京5月22日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，百日千万网络招聘专项行动进入第八周，各地、各社会参与主体聚焦不同群体需求，推出针对性、特色化招聘活动。截至5月14日，共计165万家用人单位发布岗位需求1725万人次。
据了解，人社部3月20日至6月30日开展主题为“职等你来就业同行”的百日千万网招行动，各级公共就业人才服务机构与市场机构首次大规模联手，协调企事业单位拿出千万个岗位，着力打造招聘云平台，同步推出职业指导云课堂、在线技能培训课程、就业政策宣传三大特色服务。
行动主打1+N特色，即常态化招聘加分行业、分区域、分群体专场招聘。区域专场主要聚焦地区差异，每天主推1个特色省份，同时常设京津冀、湖北、52个贫困县、国家级人力资源服务产业园等9个专区。
青海开展“四送”活动推进线上招聘。集中开展“送政策、送岗位、送技能、送服务”活动，举办14场特色专场招聘。拓展精细化服务手段，安排专人创建45个求职工作群，定期发布最新招聘岗位信息，平均每日回复劳动者各类咨询200余次，服务2.1万名求职者。
新疆搭建“云招聘”平台助力高校毕业生就业。开发微信小程序，开设高校毕业生就业专区，汇集14个地州市人社部门招聘网站、区属各高校招聘会信息、各类用人单位招聘信息，提供简历投递、网上签约、业务办理、政策查询等服务。目前，已组织155场次专场招聘会，2570家用人单位提供岗位19194个，签订就业协议6078份，提供就业指导7853人次、政策解答11007人次。
湖南常德恢复现场招聘会。在落实疫情防控要求的前提下，推进线下招聘活动开展，每周六上午举办小规模现场招聘会。4月11日，开启首场线下招聘会，组织常德高新区、经开区和武陵区的20家重点制造业企业参加，提供就业岗位939个，吸引212位求职者进场参与，96人达成初步就业意向。
江西上饶余干县帮扶异地搬迁贫困户就业。聚焦易地扶贫搬迁贫困劳动力、建档立卡贫困户等就业困难人员需求，在易地搬迁安置点举办现场招聘会。共有余干老年公寓、余干宾馆、杰嵘服装等31家企业参加，提供保安、护工、服务员、普工等岗位1000余个，初步达成就业意向100余人。
猎聘密集开展直播招聘活动。自主开发直播平台，通过大数据分析求职者所在地、求职行业、意向岗位等，精准推送专场直播信息。求职者在观看直播过程中，可实时互动咨询、投递简历。目前已开展35场直播招聘，覆盖京津冀、大湾区、长三角、湖北等地区，共有236家企业参与，提供就业岗位559个，在线观看量达15万人次。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】