人社部：网络招聘行动发布岗位需求超过1700余万人次

人民网北京5月22日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，百日千万网络招聘专项行动进入第八周，各地、各社会参与主体聚焦不同群体需求，推出针对性、特色化招聘活动。截至5月14日，共计165万家用人单位发布岗位需求1725万人次。

据了解，人社部3月20日至6月30日开展主题为“职等你来就业同行”的百日千万网招行动，各级公共就业人才服务机构与市场机构首次大规模联手，协调企事业单位拿出千万个岗位，着力打造招聘云平台，同步推出职业指导云课堂、在线技能培训课程、就业政策宣传三大特色服务。

行动主打1+N特色，即常态化招聘加分行业、分区域、分群体专场招聘。区域专场主要聚焦地区差异，每天主推1个特色省份，同时常设京津冀、湖北、52个贫困县、国家级人力资源服务产业园等9个专区。

青海开展“四送”活动推进线上招聘。集中开展“送政策、送岗位、送技能、送服务”活动，举办14场特色专场招聘。拓展精细化服务手段，安排专人创建45个求职工作群，定期发布最新招聘岗位信息，平均每日回复劳动者各类咨询200余次，服务2.1万名求职者。

新疆搭建“云招聘”平台助力高校毕业生就业。开发微信小程序，开设高校毕业生就业专区，汇集14个地州市人社部门招聘网站、区属各高校招聘会信息、各类用人单位招聘信息，提供简历投递、网上签约、业务办理、政策查询等服务。目前，已组织155场次专场招聘会，2570家用人单位提供岗位19194个，签订就业协议6078份，提供就业指导7853人次、政策解答11007人次。

湖南常德恢复现场招聘会。在落实疫情防控要求的前提下，推进线下招聘活动开展，每周六上午举办小规模现场招聘会。4月11日，开启首场线下招聘会，组织常德高新区、经开区和武陵区的20家重点制造业企业参加，提供就业岗位939个，吸引212位求职者进场参与，96人达成初步就业意向。

江西上饶余干县帮扶异地搬迁贫困户就业。聚焦易地扶贫搬迁贫困劳动力、建档立卡贫困户等就业困难人员需求，在易地搬迁安置点举办现场招聘会。共有余干老年公寓、余干宾馆、杰嵘服装等31家企业参加，提供保安、护工、服务员、普工等岗位1000余个，初步达成就业意向100余人。

猎聘密集开展直播招聘活动。自主开发直播平台，通过大数据分析求职者所在地、求职行业、意向岗位等，精准推送专场直播信息。求职者在观看直播过程中，可实时互动咨询、投递简历。目前已开展35场直播招聘，覆盖京津冀、大湾区、长三角、湖北等地区，共有236家企业参与，提供就业岗位559个，在线观看量达15万人次。

(责编：林露、李昉)