发改委主任回应经济运行热点：中国经济向好趋势没有改变

人民网北京5月22日电（许维娜）22日上午，十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅开启首场“部长通道”，邀请部分列席会议的国务院有关部委负责人通过网络视频方式接受采访。“从中国经济基本面来看，向好的趋势没有改变。”国家发展和改革委员会主任何立峰表示，这次疫情突如其来，对中国经济的冲击虽然重大，但是短期的、暂时的。

如何看待当前经济形势？

何立峰在部长通道上表示，关于中国经济的形势，要从三个方面把握。

一要看中国经济发展的基础是否牢固。政府工作报告中提出，面对如此严峻复杂的形势，去年我国GDP还能够增长6.1%，其他经济指标很亮眼，确实很不容易。这说明中国经济发展的基础是比较牢固的，有实力也有能力应对前进中的各种困难、问题和挑战。

其次，要看能否很好解决当前面临的困难。何立峰表示，新冠肺炎疫情突袭，给人民生命健康带来威胁。目前，我们已经实现了抗疫斗争的重要战略性成果。今年一季度，经济下行6.8%，其他各项经济指标也受累下行。特别是一些中小微企业，住宿、餐饮、电影、娱乐、旅游等相关行业冲击较大，企业困难较多。

党中央、国务院采取了一系列应对疫情的措施政策，各地有力、有序、有效复工复产、复市复业，中国经济总体上比较快速复苏。到4月，工业增加值已经增长3.9%，工业用电量增长1.6%，以人民币计价的出口增长8.2%，交通运输迅速恢复正常，各行各业总体上都在快速复苏发展恢复。特别是催生发展一批新的产业、企业，发展势头比较好。综合起来看，中国经济的抗压能力、承受能力、韧劲比较强。“五一”小长假后，从5月6日开始，发电量、用电量增长5%到6%,铁路日装车数量每天增长8%到10%，一些重要企业生产经营快速恢复。这充分说明，中国经济有实力、有能力克服当前的困难。

第三，疫情对中国经济的冲击虽然巨大，但是短期的、暂时的。何立峰表示，从中国经济的基本面来看，向好的趋势没有改变。春耕、夏种的进度比预期要好。新兴产业发展势头良好，传统产业、既有产业恢复势头较好，受影响较大的第三产业正在有序恢复中。中国经济的向好面是可以保持的，我们有能力也有实力、有信心也有决心，继续推动中国经济平稳健康可持续发展。

为何没有提出全年经济增速具体目标？

何立峰表示，没有提到GDP增长目标，客观上已经融入到其他相关指标中，包括财政政策、货币政策和其他政策目标中。这次疫情突如其来，对中国经济造成了巨大冲击，今年一季度，包括到现在，很多指标跟以往是不具可比性的。中国经济已经深度融入全球经济，现在世界范围内新冠肺炎疫情还在蔓延，对所在国的经济到底会造成什么样的影响，有巨大的不确定性，还有待观察。

“因此在目前情况下，不纠结于经济增长的具体指标。”何立峰强调，我们要更加专注于不断扩大内需，实施扩大内需战略；更加专注于做好“六稳”工作，实现“六保”任务；更加专注于大力推进供给侧结构性改革，推动高质量发展，适应引领创造新的需求，促进形成强大国内市场；更加专注于实现优先稳就业、保民生、坚决打赢脱贫攻坚战、努力实现全面建成小康社会目标任务。

全面建成小康社会目标能否如期实现？

何立峰说，全面建成小康社会是个完整、系统、综合性的目标体系，它不仅仅包括经济指标，也包括人民民主不断扩大、人民生活水平不断提高、文化软实力建设、生态文明特别是资源节约型和环境友好型社会建设、社会治理能力治理体系水平提升，还有改革开放等内容。特别突出的目标就是打赢脱贫攻坚战。

他介绍，这些目标任务，具体量化到每个五年规划，“十三五”规划就包括了全面建成小康社会的主要内容，一共有25项指标，其中12项是预期性的，包括GDP、人均收入等，有13项是约束性的。从目前执行情况看，有一些指标已经提前实现，包括常住人口城镇化率等，大部分指标正在按照时序进度推进。

“到年底，通过努力，有一部分可以超额完成，有一部分可以全面完成，极少数可以基本完成。您关心的GDP指标能不能实现，今年只要增长1%，就相当于2010年GDP总量的1.91倍；如果增长3%，就相当于1.95倍；如果增长5%，就接近1.99倍，都非常接近预期目标。人均收入这个指标，如果增长1.75%，就可以实现预期目标。”何立峰举例说。

如何发力稳投资？

何立峰说，今年疫情突如其来，给经济社会各个方面都造成了比较大的冲击，也暴露出存在的许多短板弱项，需要继续通过加大投资力度，尽快予以弥补。今年的投资工作，意义非常重大，不同寻常，应该侧重于做好“三个精准”。

首先是精准筹资。如果这次人大会能够通过，中央层面筹集的资金，按照政府工作报告，中央预算内投资6000亿元，比去年多224亿元；地方政府专项债券37500亿元，比去年增加16000亿元；另外还有抗疫特别国债10000亿元，当中一部分也要通过转给地方用于相关的补短板强弱项投资。加起来，整个中央层面筹集的资金超过5万亿元，其中新增2万多亿元。最主要的是通过政府作为，带动和激发社会资本跟进，从而形成市场配置资源起决定性作用和更好发挥政府作用的有机融合。

第二是精准项目。要针对这次疫情暴露出来的公共卫生、医疗应急物资等领域短板，尽快给予弥补，尽快给予建设。推进“两新一重”建设，包括新型基础设施、新型城镇化，超大城市、特大城市从这次疫情防控暴露出来的情况看，有些要瘦身健体，大中城市和县城要进一步加强补短板、强弱项，特别是在基础设施建设、公共卫生，还有医疗应急物资储备等方面的短板弱项，要尽快补上。5G网络等新型基础设施建设力度要进一步加大。一些跨行政区、跨流域的重大项目，包括川藏铁路、大江大河治理等，要抓紧建设。

第三是精准施策。重点有几个方面：一是抓紧做好前期准备工作，不能含糊；二是坚持资金跟着项目走，不能让项目等着资金。三是坚持要素跟着项目走，包括土地、环评等，都为项目服务。

“只要我们认真落实好各项政策措施，上下齐心协力，各部门、各地方、各企业一起配合，就能够完成今年的投资任务。”何立峰说。

(责编：许维娜、夏晓伦)