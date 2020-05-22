杨军委员：加快“两区”建设 为稳经济贡献青岛力量

人民网北京5月22日电 （田虎）近日，全国政协委员、青岛市政协主席杨军接受了人民网记者专访。杨军表示，青岛区位优势明显，要加快“两区”建设发展，将青岛打造成为对外开放新高地。

为中国更高水平对外开放做出青岛贡献

2019年7月24日召开的中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》，同年8月，中国（山东）自贸试验区青岛片区正式挂牌，“两区”国家战略为青岛市实现更高水平的对外开放创造了重大机遇，提供了更大的开放空间。在今年的青岛市两会上，政府工作报告明确提出了要加快“两区”建设，打造对外开放新高地的目标。

杨军对此表示，加快建设上合示范区和中国（山东）自贸试验区青岛片区，是落实习近平总书记对青岛“办好一次会，搞活一座城”重要指示的具体行动。“两区”的建设，给青岛这座开放城市注入了强大的战略动力，成为检验城市是否“搞活”最重要的试金石。尤其是在疫情防控和经济恢复双重考验下，“两区”更要主动担起国家示范试验区使命，为中国更高水平对外开放做出青岛贡献。

青岛具有突出的海洋创新优势

上合示范区地处青岛海、陆、空、铁枢纽15分钟经济圈内，多式物流枢纽在这里崛起，截至2019年底，上合示范区多式联运中心已开通16条国际国内班列，全年运量突破67万标箱，同比增长25%。

“青岛作为‘一带一路’新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点城市，在东西双向互济、陆海内外联动中具有特殊的重要战略地位，而且国家赋予青岛‘一带一路’国际合作新平台的战略定位。”分析青岛的区位优势时，杨军指出，“东西双向互济”就是要发挥好东衔日韩东北亚、西接上合大丝路的“通道”作用和双节点优势，把向西、向东的双向合作在青岛统筹融合起来，实现双向交汇、互相促进、创新组合、价值倍增。从“陆海内外联动”看，青岛作为全国首批沿海开放城市，具有突出的海洋创新优势，青岛港吞吐量位居全球第七大在国际贸易配置、国际物流格局中具有强劲竞争力。突出的海上优势，加上国家黄河流域生态保护和高质量发展战略对山东半岛城市群龙头和港口门户城市的定位，使得青岛在推动“陆海内外联动”中责无旁贷。

建议加大“两区”国家战略政策支持力度

在应对今年突如其来的疫情中，中国（山东）自贸试验区青岛片区释放出强大“虹吸效应”和发展动力，迎来总投资51.5亿元的10个新基建项目落户，山东省港口集团贸易、产城融合、装备制造、海外发展四大板块总部项目签约，青岛港货物、集装箱吞吐量逆势“双增长”。

对于未来的发展，杨军建议，在全国防疫情促发展中，加大“两区”国家战略政策支持力度，加快“两区”建设发展，将青岛打造成为对外开放新高地。其中，杨军强调，要对落户上合示范区内的企业、引进的人才给予企业、个人所得税优惠政策。上合示范区建设需要海内外熟悉上合组织国家贸易、投资规则的专家团队、高端人才，为与上合组织国家开展地方经贸合作提供智力支持和专业化服务。同时，根据目前“两区”功能需要，新的城市“区域物流中心”是首要定位，上合示范区多式联运中心已基本形成“西联中亚欧洲、东接日韩亚太、南通东盟南亚、北达蒙俄大陆”的国际多式联运贸易大通道，需要得到国家有关部委对“两区”申建商贸服务型物流枢纽给予支持。

同时，杨军还表示，建议国家有关部委支持上合示范区单独申请进口上合组织国家农产品配额，为上合示范区内的企业提供一定比例的农产品配额，做大做强上合示范区现代贸易中心。此外，杨军还建议，充分发挥青岛对日本、韩国得天独厚的地缘和资源优势，在加快中日韩自贸区谈判进程中，鼓励中国（山东）自贸试验区青岛片区和上合示范区加强与日韩在经贸、产业、科技、金融、人才、文化等方面合作的新路径、新模式。

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