张延川：三方面建议推动通信大数据发展

人民网北京5月22日电（许维娜）近日，由中国信息通信研究院主办，人民网研究院、人民网财经协办的“推进大数据发展高级别研讨会”在京召开。中国通信学会副理事长张延川在致辞中指出，当前数字经济已经成为驱动全球经济发展的重要引擎，在数字经济大潮下数字化转型是个大趋势，数据已经对全球的生产、流通、分配、消费、经济运行机制、社会生产生活方式、国家治理能力产生了重大的影响，各个国家都把它定为“国家基础性战略资源”。

“通信大数据作为大数据产业的重要组成部分，目前进入了高速发展时期。” 张延川认为，特别是这次抗击新冠肺炎疫情时期，通信行业的大数据起到了非常重要的作用，不但能对我国的新基建、信息化基础设施建设起到作用，对于整个国民经济的维持运行和发展也起到了非常重要的关键性支撑力量。

他强调，在防疫期间的远程医疗远程办公在线教育这种线上经济的新模式也展现出强大的生命力，通信大数据几乎覆盖了所有人群，数据真实可信性时效也非常强。

针对下一步推动大数据尤其是通信大数据发展，他提出三点建议：

一是要着力解决数据市场化交易问题，核心是数据权属问题和数据定价问题。数据权属问题上不同于传统产权的确定要素，数据流动共享交易中涉及到的政府企业个人多个主体对数据进行支配，涉及到政府的权力以及个人企业的权益，这都是下一步研究当中重点攻克的地方。同时，在数据定价问题上，目前尚处于早期阶段，暂时未有公认的数据定价或价值评估的方式。

二是要着力解决数据安全保护的相关问题，做好数据分级分类和建立数据安全保障机制，在数据使用数据资产方面非常重要。在数据安全保障机制方面对于数据的运营方特别是得到了政府数据授权应用的运营企业或主体掌握了政府全量的原始数据或者健康医疗的敏感数据，在运营过程中也会沉淀一些非运营范围内的数据，都可能导致个人隐私数据的外泄和滥用，这在相关的监管和制度机制完善上亟需解决。

三是要着力加强数据相关技术创新研究。目前在数据技术方面，可以从技术方面实现数据可用不可见，保证数据安全发展并重，应该尽快推进，加快形成行业共识。同时，要重视技术算法和规制，避免算法的缺陷。

(责编：许维娜、夏晓伦)