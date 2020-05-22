中骏集团与京东签署战略合作协议

5月22日，“中骏×京东”战略签约仪式于京东线上直播平台举办。据了解，本次战略协议的签署，拉开了未来双方基于各自优势能力，在品牌入驻、直播卖房等业务板块展开跨界电商合作的序幕。与此同时，“中骏618购房狂欢节”正式开启。
本次合作双方一致认为，此次中骏X京东强强联手将充分发挥各自资源及渠道优势，互取所长，创造崭新跨界合作模式，助力房地产市场消费升级转型，拓宽品牌线上营销方式、革新用户体验，实现合作共赢。
5月22日11:00，购房狂欢节直播正式开始，中骏集团执行总裁王勐、京东零售CEO徐雷、中骏集团营销管理部总经理陈文、京东房产总经理曾伏虎、中骏集团北京公司总经理孙志勇正式宣布中骏x京东618购房狂欢启动，并与网友互动，共话房产与电商的发展趋势。
“安家985·王牌经纪人”张晓谦、“奇葩说·闪光青年大王”现身直播间，为网友现场解答了关于产品设计、人居健康、品质生活等各类购房话题，并奉上各类惊喜优惠。
目前，全国首个京东房产自营旗舰店·北京中骏·云景台已上线。北京中骏·云景台择址房山， 从全维配套、共享社区、低密洋房等方面多维度打造50万方超级云住区，构建了北京青年人居的共享能量场，重启北京2W+品质刚需时代。
据中骏集团方面介绍，本次购房狂欢将于5.22-6.18落地中骏全国52城近百个项目，涵盖多种业态，派发10亿元购房津贴，包括6.18折买商铺；6.18万买车位；6.18元券抵6180元购房津贴；6180套特价好房；部分项目6.18万首付购房；以及618元幸福大礼包等六重豪礼。
具体到不同城市，中骏集团还因城施策，定制对应各大楼盘的营销优惠政策，如一些项目可享受6.18元抵万元购房金额的优惠，有的项目6月18日当天更有首付大礼等优惠活动。
在业内人士看来，本次重磅线上战略发布，不仅是中骏X京东跨界合作，更是中骏与京东对于线上营销的创新尝试。通过线上线下的一体化整合，运用大数据、人工智能等先进技术手段，推动房产品牌营销的创新，为购房者带来了全新的购房体验。（许维娜）
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