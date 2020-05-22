安筱鹏：数据要素创造价值有三个模式

人民网北京5月21日电（记者 毕磊）近日，在推进大数据发展高级别研讨会上，阿里研究院安筱鹏博士介绍了数据要素如何创造价值。他认为，数据要素创造价值有三种模式：资源优化（优化传统要素资源配置效率）、投入替代（替代传统要素的投入和功能）、价值倍增（提升传统单一要素生产效率）。
安筱鹏表示，数据要素创造价值不是数据本身，数据只有跟基于商业实践的算法、模型聚合在一起的时候才能创造价值。数据和算法、模型结合起来创造价值有三种模式：一是价值倍增。数据要素能够提高单一要素的生产效率，数据要素融入到劳动、资本、技术等每个单一要素，单一要素的价值会倍增。二是资源优化。数据要素不仅带来了劳动、资本、技术等单一要素的倍增效应，更重要的是提高了劳动、资本、技术、土地这些传统要素之间的资源配置效率，两两之间资源配置优化效率的提高，才是数据要素真正的价值所在。三是投入替代。移动支付会替代传统ATM机和营业场所，电子商务减少了传统商业基础设施大规模投入，政务“最多跑一次”可以减少了人力和资源的消耗，数据要素用更少的投入创造了更高的价值。
对于数据如何创造价值，安筱鹏也给出了自己的看法。他认为，在一个数据+算法定义的世界中，以数据的自动流动化解复杂系统的不确定性，优化资源的配置效率，这就是数据创造价值的基本逻辑。
安筱鹏指出 ，数据+算法带来的一种服务，这个服务可以预测将会发生什么，然后作出最优决策。比如盒马鲜生通过自动补货大数据系统，帮助采购人员每天实现精准实时采购补货；基于日日鲜品类大数据分析，下午某个时间点系统会自动触发和生成某一品类商品的推荐、打折方案，帮助销售人员实时精准决策。这些背后需要数据+算法，数据+算法重新定义什么叫“鲜”，也就是数据所带来的价值。
安筱鹏表示，我们需要连接物理和网络两大空间，打通状态感知、实时分析、科学决策、精准执行等环节，解决发生了什么、为什么会发生、接下来会怎样、应该怎么办等问题，突破隐性数据显性化、隐性知识显性化等关键问题，构建“数据-信息-知识-决策”的数据自动流动的闭环，最终实现资源优化的目标。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】