杨宇燕：“十四五”将是大数据产业快速成长期

人民网北京5月22日电（记者夏晓伦）近日，由中国信息通信研究院主办，人民网研究院、人民网财经协办的“推进大数据发展高级别研讨会”在京召开。

工业和信息化部信息技术发展司副司长杨宇燕在致辞中指出，党中央、国务院高度重视大数据发展，习近平总书记多次就发展大数据做出重要指示。近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，工业和信息化部扎实推进国家大数据战略，着力完善大数据产业发展顶层设计，加强技术和产品创新，深入开展大数据产业试点示范，优化产业发展环境，推动大数据产业快速发展。

杨宇燕表示，“十三五”是我国大数据产业发展的起步期，“十四五”将是大数据产业快速的成长期。发展大数据，产业是主体是根本，也是关键。着力推进大数据技术产业创新发展，主要从以下四个方面着手：

第一，推进大数据产业的高质量发展。我们会在总结十三五规划的基础之上编制大数据产业十四五规划，明确新形势下大数据产业发展的思路和重点任务，协同推进大数据战略与制造强国数字强国共同推进，继续支持大数据国家新型工业化产业示范基地的建设，持续开展大数据试点示范工作，加快培育具有国际竞争力的创新型大数据企业。

第二，推动工业大数据的发展。推动建立纵向联动横向协同的工作机制，确保重点任务落实到位，鼓励有条件的地方行业和工业企业能够围绕数据共享流通数据应用数据分析分类等重点任务先行先试，加快建设国家的工业互联网大数据中心，推动工业数据的聚集。

第三，提升数据管理的能力。重点推广去年已经发布的国家标准，我们委托了中国电子联合会来做标准的宣贯和推动，随着互联网或工业互联网的发展，企业会产生更多的数据，企业产生的数据会成为整个数据资源的重要组成部分，所以我们着力提升企业对于数据的管理能力。

第四，优化发展环境。深化放管服改革，营造鼓励创新、包容审慎、规范有序的产业发展环境，完善数据的确权、共享、开放等制度，激发数据要素资源的潜力，推动建立数据安全相关的法律法规制度体系，提升操作平台和个人信息的安全保障能力。

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