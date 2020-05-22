一心一“益” 碧桂园瞄准消费扶贫直播带货

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。一直以来，各行各业都出台扶贫计划，助力脱贫攻坚。其中，碧桂园集团作为房地产、现代农业、高科技等重要行业头部企业，于2018年正式将扶贫列为主业之一。碧桂园不仅将自身所擅长的领域灵活运用于精准扶贫，还有效号召社会各阶层力量参与，助力全面建成小康社会。

数据显示，碧桂园集团自成立以来，为全社会捐款累计超67亿元，直接受益人数超过36万人次。据了解，2020年是碧桂园集团全面启动精准扶贫乡村振兴行动的两周年之际，碧桂园将结合头部主播助阵、农产品进军主流电商、湖北专场美食节、公益员工活动四大亮点，致力于开启消费扶贫新模式，为国家脱贫攻坚的收官战助力。

以购代捐 直播扶贫新力量

优惠的价格，主播对产品的解说与亲身试用，以及知名代言人亲自参与带货等原因，让直播间成为了众多年轻人的首选购物渠道。

报告显示，2019年淘宝、天猫等主流电商在双十一购物节当天带来近200亿成交额，其中超过10个直播间成交数额过亿。然而，直播间的力量不仅体现于其惊人的销售额上，还在于其不局限于产品的销售方式。与普通的网络购物不同，许多顾客进入直播间的时候是为了购物，而不是为了购买某种特定商品。顾客会根据主播对产品的解说进行思考，从而决定是否需要购买直播间的某种产品。因此，在互联网时代，直播间成为了扶贫产品的重要宣传及购买平台。

2020年5月19日，“战疫战贫 与你同行”暨520消费扶贫云上行活动启动仪式在顺德碧桂园集团总部举行，该活动在国务院扶贫开发领导小组办公室的指导下，由广东省扶贫开发办公室、广东省委网信办、中国社会扶贫网联合湖北省扶贫开发办公室、广西壮族自治区扶贫开发办公室、四川省扶贫开发局、贵州省扶贫开发办公室、云南省扶贫开发办公室等八省扶贫部门联合主办，碧桂园集团、国强公益基金会联合承办，邀请拥有超2000万粉丝的“淘宝第一主播”薇娅，以及中国男篮主教练杜锋担任消费扶贫云上行推广大使，并参与“战疫战贫”的公益直播带货，把乡村优质特产推向全国。

在长达3小时的直播中，头部主播与知名人士参与，保证了活动曝光度，让顾客全面了解曾因地理位置受限、本土销售渠道匮乏等原因无法进入大众视野的乡村特产。

除此之外，多名扶贫人，返乡创业青年加入薇娅直播间，为直播观众献上第一人称视角的产品故事。“这款土豆曲奇的产地是全国最贫困的地方之一，但这个地方（东乡）的土豆很好。它采用特殊工艺，把黄油提前解冻10个小时发酵，所以做出来的曲奇不甜不腻，粉粉的非常好吃。”在薇娅的推荐下，35000盒土豆曲奇瞬间被抢光。

而东乡土豆制成的土豆饼干也非常抢手，直播期间售出53000盒。碧桂园驻甘肃东乡县扶贫干部、碧乡农业公司副总经理尹然平在薇娅直播间介绍，土豆饼干正是碧桂园、国强公益基金会帮扶东乡土豆产业的成果之一，通过产品升级提高土豆的附加值，带动贫困户更好地实现增收。

东乡族返乡扎根创业女大学生马箫箫在薇娅直播间分享了她为复兴东乡刺绣创办绣坊的故事，经过近两年的努力已带动300多名当地绣娘实现增收，她还在直播间向网友们推介了富有东乡族文化特色的丝巾。

头部主播的助力拉开了消费扶贫云上行活动的序幕。自5月19日起，碧桂园开始连续数日的“益起买买买 —— 520我爱您消费扶贫节”。本次活动中，碧桂园联动广东、甘肃、湖北等省份，邀请省市领导、扶贫老村长、扶贫干部等群体携带多款特色农产品进入淘宝直播间。

扶贫产品中，东乡羊肉醇香可口，东乡土豆饼干营养丰富，秦岭核桃油健康无添加。优质的产品，扶贫关键群体亲自讲述的产品故事，让直播带货充满了正能量与公益色彩。

此次消费扶贫节共涉及50多款特色扶贫产品，大多数来自于国强公益基金会旗下的碧乡公司与国华文旅集团转化的产品。碧桂园对农产品的转化实现了一品一码，“产品可溯源，扶贫可追踪”的模式，为消费者的公益行为提供了质量与品质的保障，达成了商业与慈善的融合。

战疫战贫，“为鄂拼单”新气象

2020年，新冠疫情的暴发，让社会各行各业都深受挑战。碧桂园在本次消费扶贫活动中，特地为湖北设立了“鄂货心连心——消费扶贫月暨湖北专场美食节”活动，致力于为日前深陷销售困难的湖北农副产业助力。

碧桂园首先成立助农小分队，深入湖北省多地走访调研，通过旗下碧乡公司采购湖北产品运往全国各地。扶贫月期间，碧桂园共采购了394斤随州香菇，4450公斤潜江小龙虾，助力随州香菇复工复产，缓解潜江小龙虾当地滞销困难。与此同时，碧桂园还发动全国范围内的区域子公司为“湖北拼单”，累计采购150万元农副产品，通过员工及合作伙伴的力量，用实际行动帮助农民度过难关。

在本次湖北专场活动中，碧桂园依旧高效运用了互联网的力量。“为鄂拼单”直播专场活动帮助实体户快速宣传及销售湖北特色农产品。凤厂直播间实现无接触“云聚餐”，在启动仪式上连线多名员工在线吃播，欣赏知名湖北艺术家杨红演唱歌曲，观看中国烹饪名厨林潮带分享湖北小吃的家常做法，让爱心与公益不再因距离而受限。

亲力亲为，传递山货正能量

巧妙的将直播与扶贫结合是碧桂园系列扶贫活动的重要主题。除去头号主播的助阵与湖北专场的“为鄂直播”，碧桂园扶贫办、集团办、国强公益基金会共同启动的“我为山货当主播”消费扶贫代言人活动，将互联网的力量推广致集团内部，鼓励旗下员工用创新的方式，为扶贫助力，为山货代言。

本次消费扶贫代言人活动中，碧桂园以推广宣传优质扶贫产品为核心，让有心、有力、有为的厂工组建“公益主播团”，通过集团官方账号以及个人社交账号推广扶贫产品，在发达的社交平台上，用自己的方式为扶贫出一分力。

作为“公益主播团”的一员，任职于碧桂园河北区域平山县精准扶贫乡村振兴项目部的毛伟朋在抖音直播里用幽默的语言收获了一大波粉丝。毛伟朋“让更多人吃上健康的农产品，让贫困地区的人口生活的更好”的正能量消费扶贫价值观，是碧桂园众多山货代言人的宣传理念，也是他在抖音上维持高人气的原因之一。

除了身处一线的扶贫人，碧桂园的“公益主播团”也有爱徒步的90后阳光HR廖立夏，擅长爵士舞的建筑师“辣妈”圆圆，还有多年投身公益志愿活动的95后行政“暖男”潘邦杰等来自各个部门的优秀员工。他们用不同年龄，不同领域，不同爱好的多元化视角，通过直播的平台，向全国人民展现各具特色的扶贫产品，传递碧桂园助力国家脱贫攻坚的公益决心与目标。

2020年，脱贫攻坚正式进入冲刺阶段。从成立地区项目组到创建扶贫品牌，碧桂园多年来全力投身于精准扶贫，并在此期间细心观察当下流行的购买趋势，将新兴崛起的直播行业与公益融合。因为直播，脱贫攻坚不再受限于距离与销售渠道。（实习生 金雨思）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)