谢海琴：与高校共享场景 发掘人才培养需求

在当前复杂的国内外形势下，振兴实体经济、发展制造业是新时期的重要使命。工业互联网作为新一代信息技术应用将成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。从2012年首次提出“工业互联网”这一概念，到2019年被写入《政府工作报告》，再到“新基建”建设提速，我国“工业互联网”的发展正驶入快车道。

5月21日起，人民网金台圆桌两会特别版邀请工业互联网相关领域全国人大代表、全国政协委员、权威专家和企业家共同深入探讨，将连续推出三期圆桌访谈。

目前，我国工业互联网产业生态建设状况如何？今年两会，围绕工业互联网，行业领域内都在关注哪些议题？接下来我国参与建设工业互联网的社会主体，将面临怎样的机遇和挑战？第二期话题邀请国家电投中能融合智慧科技有限公司董事长王海、中国社会科学院经济研究所所长黄群慧、海尔卡奥斯工业互联网平台CTO谢海琴三位嘉宾共同聚焦“转型升级实现工业互联网新成效”。

以下是对海尔卡奥斯工业互联网平台CTO谢海琴的专访对话：

人民网：目前我国工业互联网目前的产业的生态建设现状如何，现在参与建设工业互互联网的社会主体都有哪些？

谢海琴：“卡奥斯平台”是海尔在工业互联网领域的差异化做法，这个平台的重点是把海尔过去30多年在数字化、信息化、智能化领域的自身实践进行了沉淀和积累，并再次进行抽象之后形成的平台。这个平台现在面向海尔之外的企业提供支持和服务，海尔也是其中一个行业应用。

从这个角度来讲，工业互联网到今天不是一蹴而就的。是从最开始的信息化到“两化融合”——工业化、信息化融合，再到今天的数字经济时代，逐步沉淀下来的这样一个概念。在这个主题下，进行新的推进是意义是非常重大的，海尔自身的实践也是踏准了国家的节拍。

生态建设方面，从工业互联网平台一开始的概念普及到现在进入第二个重要阶段——价值实现的阶段，从建设平台到进一步怎么用好平台的阶段。过去几年，从技术的搭建和架构的理解上，企业做了非常多的工作。接下来如何让上平台的这些企业发挥更大的价值，获得更多的成功，是生态建设的意义所在。

从企业自身实践来看：一是除了自身的平台建设以外，我们愿意跟行业的龙头大企业共建共创平台，这样中小微企业可以在使用平台获得更大的收益，从这个角度来讲平台的生态建设还有很大的空间；二是参与平台建设的主体，除了平台型企业以外，为平台提供服务的企业还有几股力量是非常重要的，应该高度关注。

我建议，第一，政府的相应主管部门，应加强在各个层面的政策引导；第二，高校院所加强人才培养、科研课题推动。工业化平台需要复合型人才，既能懂技术，也要理解工业生产的情况，工业发展的基本背景；第三，是产业金融的体系建设，因为产业金融能够推动工业互联网企业获得更大的价值发展。

人民网：我们国家需要建立怎样的工业互联网产业生态体系？

谢海琴：首先，生态的建设一定是要开放的。海尔的卡奥斯平台已经汇聚了上亿的用户和百万量级的生态资源，作为生态规模、生态引力的一个重要标志，作为供应链平台需要拥有这样的资源。

其次，未来几年产品是会被场景所替代的，行业会被生态覆盖，这个趋势越来越明显。过去，消费互联网重塑了商业关系，这一次工业互联网平台，要在更深层次、更宽的范围建设一个真正的产业生态。这种产业生态基于各行各业的知识积累不同、现状不同、面向市场不同，所以复杂性和深度都会加强。在这种情况下，产业生态的建设挑战应该非常大。

目前，聚焦工业互联网的企业越来越多，协同性、开放性的认知也相对一致，为整个生态建设奠定了很好的基础。

人民网：在人才的需求和人才的培养上，未来工业互联网之路怎么走？

谢海琴：人才问题，尤其是复合型人才的问题，是共性问题。分享一下海尔卡奥斯在这个领域一些创新做法：

一方面，我们自己有一个“行业小微”，是做教育行业的，它的切入点正好是“怎么培养适合工业互联网的复合型人才”。我们自身的平台建设对复合型人才有巨大的需求；另一方面，我们现在跟工科类的高等院校合作联合培养新工科领域的复合型人才。这样做的好处是，我们能从具体实践、建设平台的过程中，甚至应用平台的过程中，发掘出很多的人才培养需求，从而作为一种输入，跟我们合作的院校共同讨论怎么做。从院校角度来讲，他们也可以得到很多场景，了解在真的工业互联网应用过程中，会碰到什么样的问题，需要怎样的知识作为基础，从而得到更好的输出。

同时，为了增加在智能制造领域和整个生产供应体系里的经验，我们也开放了一些场景，与合作院校一起来共建，包括为他们提供一些像示范县这样的应用，让学生在没有离开学校之前，就已经能够在工业互联网的场景里进行知识的转化和能力的提升。这是我们正在做，而且进展也非常快的一个生态模式。

接下来工业互联网平台发展的问题，一是数据，二是安全。数据方面，由于大家从不同行业、不同企业来，数据的出发点也不同，要在行业里产生最大的价值，数据要进行一定程度的共享和再创新。从这一点出发，国家此次出台的数据要素市场化政策，是非常大的一次推动，各方可以从创造更大价值的角度来商讨怎样保证确权安全，在怎样的场景里进行开发和应用。

另外一方面是应用场景，在协同共建上需要把步子迈的更大一点。平台型企业和行业应用企业，中小企业或者小而美的专业企业，都可以跟大平台进行广泛合作。只有这样，生态才能更繁荣，企业的一些痛点、创新点也能够在窗口期得到更大的聚焦，并且得到解决和提升。

(责编：勾雅文、王醒)