徐和谊委员：革新产业顶层设计思路 加大对新型汽车产业支持

作为国民经济的支柱性产业，汽车产业近年来步入深度转型期，新能源和智能化成为汽车产业的发展方向。全国政协委员、北京汽车集团董事长徐和谊在接受《经济参考报》记者专访时表示，希望进一步革新汽车产业顶层设计思路。
徐和谊说，鉴于城市治理的迫切需求与汽车产业的全新发展，有必要融合汽车、人工智能与城市发展，把汽车产业打造成现代智慧城市的新型基础设施，成为智能城市的AI细胞。
徐和谊表示，希望进一步革新汽车产业顶层设计思路，加大对新型汽车产业的支持。在城市规划、城市建设、城市治理等多个层面，充分引入智能电动车这一全新参与方，支持大型汽车企业多角度参与城市建设与城市治理。同时，联合高科技企业、汽车企业共同建设城市大脑，加快形成跨领域大数据互通应用相关标准，并加强对智能共享汽车发展的引导和监管。
徐和谊建议，未来政府应主导创建动力电池产业引导基金，对全产业链进行创新金融支持，统筹和放大动力电池全生命周期价值。同时，加快绿色金融一揽子工具在动力电池产业链的创新应用，以产融创新结合为产业链赋能。并继续加大汽车金融在消费、使用、服务等环节的推广力度，进一步释放消费需求。
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