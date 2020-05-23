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住建部：帮助各地如期完成脱贫攻坚农村危房改造扫尾工程任务

2020年05月23日09:19  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京5月23日电（许维娜）据住房城乡建设部官网消息，日前，住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽主持召开部扶贫攻坚领导小组2020年第二次会议，通报部2020年脱贫攻坚工作进展，部署推动下一步脱贫攻坚工作。

　　会议指出，决战决胜脱贫攻坚已经到了最后一搏的时刻，要以更大的决心、更强力度狠抓各项工作落实，确保全面完成住房和城乡建设领域脱贫攻坚目标任务。

　　会议要求，要较真碰硬开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改工作。坚持脱贫攻坚农村危房改造挂牌督战和旬报制度，指导、督促和帮助各地如期完成脱贫攻坚农村危房改造扫尾工程任务。

　　会议进一步指出，要全面开展建档立卡贫困户住房安全有保障核验工作，对于经核验发现的建档立卡贫困户住房安全问题，指导和督促地方予以妥善解决，确保贫困人口不住危房。要研究探索农房建设长效机制。

　　会议强调，要抓紧落实定点扶贫责任书承诺事项和定点扶贫工作计划。坚持组团帮扶机制和部县联席会议制度，充分发挥行业优势，持续推进产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫等帮扶举措，优先选购湖北贫困地区特色农产品。要凝聚合力，助力定点扶贫县和大别山片区打赢疫情防控和脱贫攻坚两场战役。

　　会议要求，要坚持在常态化疫情防控中加快推进脱贫攻坚各项工作，指导和帮助基层解决实际问题，力戒形式主义、官僚主义。加强脱贫攻坚工作总结和宣传，讲好住房和城乡建设领域脱贫攻坚故事。

(责编：毕磊、乔雪峰)
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