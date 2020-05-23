人社部：今年职业技能培训将超过1700万人次

人民网北京5月23日电 （记者林露）22日，李克强总理在今年的政府工作报告中强调“千方百计稳定和扩大就业”，并提出“资助以训稳岗，今明两年职业技能培训3500万人次以上”的具体措施。对此，人社部职业能力建设司司长、人社部职业技能提升领导小组办公室主任张立新表示，“我们要认真贯彻落实李克强总理的重要指示，进一步加大工作力度，全面完成今明两年的工作任务。”

2019年5月，国务院办公厅印发了《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》，提出实施职业技能提升行动，用3年时间，统筹使用1000亿元失业保险基金结余，补贴培训5000万人次以上。经过共同努力，2019年职业技能提升行动超额完成全年1500万人次培训目标，培训人次和资金支出均较上年有较大幅度增长。今年以来，各地通过线上培训等方式持续推动提升行动实施。

谈及今年的职业技能培训目标，张立新说，为了扎实推动职业技能提升行动各项工作落实落地，进一步扩大政策覆盖面，人社部将以企业职工为重点，面向广大城乡各类劳动者大规模开展职业技能培训，实现全年培训1700万人次以上的目标任务。

据张立新介绍，下一步，人社部将一方面抓好已有政策和举措的落实，另一方面要根据形势发展，出台以工代训等新的政策措施，加强指导推进。

一是大力开展以工代训。拓宽以工代训范围，全力支持中小微企业吸纳就业困难人员等开展以工代训，支持受疫情影响出现生产经营暂时困难导致停工停业的中小微企业组织职工开展以工代训，支持外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等行业的各类企业开展以工代训。

二是指导各地逐步恢复线下培训，做好线上线下培训的融合发展。要求各地根据当地党委、政府对疫情防控的决策部署，适时开展线下培训、技能等级认定和技能竞赛等各项工作。

三是加大宣传力度，突出“服务”主题，组织好全国12333咨询服务周和世界青年技能日活动，送训入企，送政策到劳动者手里。

四是强化督导推进工作，深入实地调研，指导各地用足用好专账资金，努力提高培训质量。

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