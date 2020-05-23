360金融吴海生：加强内部管控的同时也需行业共建保护生态

人民网北京5月23日电 （记者贺迎春）近日，360金融CEO吴海生受邀出席第二届移动互联网安全峰会，并就数据安全发表演讲。在演讲中他表示，用户数据隐私保护需要企业加强内部管控，但同时也需要行业生态共同参与，以建设良好的数据保护生态圈。

在吴海生看来，个人信息泄露问题在金融和金融科技行业更加明显，导致的原因也是多方面的。在外部因素上，金融行业中个人金融信息数据价值高，易被数据非法贩卖方以撞库的方式获取，暴露在非法交易链条之上。在流程上，金融科技公司一般需要与授信查询、短信运营商、电销等第三方机构合作，造成用户借款交易链条较长，大量第三方交互数据产生，如果第三方内控不严或信息系统出现安全漏洞，问题即使多方出击也很难被追溯。

此外，由于员工隐私意识较弱等，部分传统金融机构还存在严重的员工泄露信息问题，黑客窃取和内部员工泄露比例达1：99。

为此，吴海生指出对于用户信息的保护不仅需要金融科技企业等加强内控与管理，同时针对无法约束第三方机构数据管理等问题，也需要行业全生态一同出谋划策，打造数据安全生态。

基于这一认知，360金融正不断通过完善管理机制，降低成本提升效率，最大程度避免人的介入与泄露。同时，360金融还在技术层面不断深入探索，如隐私数据识别、数据加密、安全存储、通道加密等，对入侵偷取数据等问题进行实时监测，把外部风险减到最低。

在做好自身防护外，360金融也在携手行业共同打造护卫数据安全的生态圈。其中，针对钓鱼网站定期监测的问题，360金融联合安全厂商建立起“监控-响应-关停”一级响应机制，确保境内外钓鱼网站及时关停。同时，还联合360集团猎网平台，依托360集团溯源追踪技术，实时监控暗网、黑市，定位犯罪分子信息与犯罪证据，并定期提交给公安机关，或是直接与司法机构等合作，合力打击相关违法犯罪。与人民网、中国互联网金融协会等行业性机构合作，共同探讨行业发展与数据保护共性问题，为行业治理建言献策等。

吴海生表示，360金融倡导通过共建、共享、共防的合作，打击非法数据泄露，保护用户数据安全，助力建成健康的数据安全机制。在未来，360金融将不断强化人工智能等技术，进一步提升企业数据保护能力，构建起企业数据安全保护体系，并“希望全社会都重视起来，行动起来，共建良好的数据保护生态圈”。

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